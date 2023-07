1.000 euro voor 1.000 kilogram: wordt snoep een luxe-artikel?

Wie graag een snoepje of een koekje lust, zal gemerkt hebben dat de prijs van chocolade en andere lekkernijen de afgelopen maanden fors gestegen is. Door de droogte betaalde men nog nooit zoveel voor suiker. Wordt snoep een luxe-goed? “Het is van vitaal belang wat er in de volgende twee à drie maanden gaat gebeuren.”

“Voor het eerst in acht jaar heb ik mijn prijzen moeten verhogen, van 40 naar 51 euro per kilo. Ik doe dat niet graag, maar ik kon gewoon niet anders.” Chocolatier Geert Moelants (26) van Chocolate&More in Oud-Turnhout ondervindt dat suiker steeds duurder wordt. “Ik gebruik weinig pure suiker in mijn bereidingen, maar ik zie het wel aan de prijs van de chocolade die ik bestel. Die is op enkele maanden tijd met 10 tot 25 procent gestegen.”

Dit voorjaar stond de suikerprijs al op zijn hoogste niveau sinds 2012. Een bakker betaalde in april voor één kilo suiker gemiddeld 1,37 euro, terwijl dat vier maanden eerder nog maar 0,95 euro was. De voornaamste redenen waren het slechte weer in India, China en Thailand, drie belangrijke suikerleveranciers. Bovendien was de vraag in China weer fors toegenomen nu het de coronacrisis helemaal achter zich heeft gelaten.

De prijzen leken sindsdien enigszins te stabiliseren. Maar toen dook er een extreme droogte op in landen over de hele wereld. Momenteel wordt er druk onderhandeld over de contracten voor de oogst van het seizoen 2023-2024, die in oktober van start gaat. En dat voorspelt weinig goeds. Bronnen vertelden aan Bloomberg dat er momenteel tot duizend euro per ton suiker wordt geboden. Een record, en dubbel zoveel als één jaar geleden.

De overvloedige regen heeft ervoor gezorgd dat er pas één maand later suikerbieten konden geplant worden. En door de hoge temperaturen van de afgelopen weken en maanden neemt niet alleen het risico op droogtes toe, maar ook ongedierte zal zo weliger tieren en de pas geplante suikerbieten beschadigen. Bovendien is er nog maar weinig voorraad. Vorig jaar moesten al heel wat bedrijven hieruit putten.

Suiker wordt enorm veel geconsumeerd in de hele wereld: 22,1 kilogram per persoon per jaar. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties becijferde dat er dit seizoen 177,5 miljoen ton suiker geproduceerd is, een stijging van 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar daartegenover staat wel dat het gebruik fors gestegen is door onder andere de bevolkingstoename en de gestegen levensstandaard in India. Er is met andere woorden te weinig suiker op de markt. En dus zegt de wet van vraag en aanbod dat de prijzen stijgen.

Snoepjes

Het effect op de voedingsmiddelen voelen we niet direct omdat er meestal jaarcontracten worden afgesloten door de grote spelers. Maar nu sijpelt het toch wel al door naar onze winkelkar. De prijs van snoepmix van Haribo steeg bij Albert Heijn op een jaar tijd van 4,68 euro per kilogram naar 6,76 euro, berekende Het Laatste Nieuws. Bastogne-koekjes? Van 1,39 euro naar 1,59 euro. Voor een reep Milka-chocolade betaal je nu 1,82 euro. Een jaar geleden was dat 0,82 euro.

De prijsstijging blijkt ook uit de Belgische indexcijfers. Voor suiker wordt er 32 procent meer betaald dan één jaar geleden. In de zestien jaar daarvoor was er maar een stijging van 16 procent. Bij de verwerkte producten zijn de prijsstijgingen iets beperkter: voor chocolade gaat het over een toename van 18 procent, voor snoepgoed is het 20 procent. Roomijs is 16 procent duurder geworden.

Het is dus niet alleen dat snoep dat veel duurder wordt door de hoge suikerprijs. Ook de prijs van andere boodschappen stijgt. “We krijgen het grootste deel van toegevoegde suikers binnen via frisdranken, gebak, snoep en tafelsuiker. Maar bijvoorbeeld ook via zuivelproducten zoals drinkyoghurt”, zegt Nadia Menkveld, onderzoeker van ABN Amro in Algemeen Dagblad.

En daar dreigt de volgende maanden dus nog een forse schep bovenop te komen. “Het is van vitaal belang wat er in de volgende twee à drie maanden gaat gebeuren”, vertelde John Stansfield, die de suikerindustrie analyseert voor het Engelse marktbureau Dnext. “Krijgen we weer wat regen of zullen we te maken krijgen met aanhoudende droogte?”

Al zijn het niet alleen maar donkere wolken. Bepaalde analisten verwachten wel dat de Europese suikerproductie zal verhogen tot 15,5 miljoen ton dit seizoen, waarbij Polen de belangrijkste producent is.

Opwarming

Het geeft nog maar eens aan in hoeverre de opwarming van de aarde op elk levensdomein zijn invloed lijkt te hebben. Het ziet er voor de suikerproductie dus niet bepaald rooskleurig uit. Zal Geert Moelants zijn chocoladeprijzen opnieuw moeten verhogen? “Er zal nog wel een beetje marge zijn. Ik hoop dan ook dat ik niet te snel weer naar omhoog zal moeten. Al moet ik wel zeggen dat de klanten er begrip voor hebben, dat heb ik de vorige keer gezien.”

Onder hetzelfde dak heeft de moeder van Moelants haar restaurant. “Zij heeft echt veel meer last van de hogere prijzen”, zegt Moelants. “Ik moet al bij al niet klagen. Als ik bijvoorbeeld zie dat de prijs van de aardappelen op korte tijd verdubbeld is, dan is het toch niet evident. Maar zij heeft wel het voordeel dat de prijzen in de horeca flexibeler kunnen aangepast worden. Zij heeft de prijzen al een paar keer kunnen verhogen.”