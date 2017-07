"Vlaanderen steeds beter bekend bij buitenlandse toeristen"

Share Toeristen bepalen vooral hun bestemming op basis van erfgoed en lekker eten en drinken

Het zijn vooral de kunststeden Brussel (90%), Brugge (76%), Antwerpen (74%) en Gent (61%) die bij de buitenlandse toerist een belletje doen rinkelen. De buurlanden zijn al erg vertrouwd met Vlaanderen, maar van de bevraagde Japanners (33%) en Amerikanen (40%) kent slechts een minderheid onze regio. Vlaanderen wordt vooral geassocieerd met erfgoed (81%), natuur en mooie landschappen (76%), chocolade en pralines, voedsel en drank (71%), bier (70%) en architectuur (69%). Meer dan 95 procent van wie de voorbije drie jaar Vlaanderen bezocht zij het als toerist of zakenman is tevreden tot zeer tevreden. Eén op drie wil Vlaanderen de volgende drie jaar bezoeken.



Groeimarge

Uit het onderzoek blijkt volgens Weyts evenzeer dat Vlaanderen op toeristisch vlak nog veel potentieel heeft dat nog niet verzilverd is. Van de ondervraagden die de komende drie jaar geen plannen hebben om onze regio te bezoeken, wijst 50 procent op het feit dat andere bestemmingen hen meer aanspreken, 30 procent zegt dat ze Vlaanderen onvoldoende kennen. In het algemeen houdt één op vijf ook rekening met de aanslagen. "Tegelijk blijkt dat diezelfde toeristen vooral hun bestemming bepalen op basis van erfgoed en lekker eten en drinken", aldus Weyts. Onder meer uit de tevrenheidsenquête blijkt Vlaanderen precies dat aanbod heeft wat die toeristen zoeken. Het komt er volgens de minister dus op aan deze troeven beter uit te spelen op het wereldtoneel.



Kunst en gastronomie

De internationale promotie van Toerisme Vlaanderen spitst zich de komende jaren toe op een beperkt aantal sterke uithangborden zoals de Vlaamse Meesters en Vlaamse Gastronomie. Wat de Vlaamse Meesters betreft wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd in campagnes rond Rubens (Antwerpen) in 2018, Bruegel (Brussel en Vlaamse Rand) in 2019 en Van Eyck (Gent) in 2020. De gastronomische krachten werden gebundeld in 'Flanders Food Faculty' "die de wereld zal duidelijk maken dat je in Vlaanderen kan genieten aan elke toog". Ook in deze campagne wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd. Vlaanderen kreeg in 2015 12 miljoen buitenlandse toeristen over de vloer. Tegen 2030 worden er 20 miljoen verwacht.