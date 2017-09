Kris Deschouwer (VUB) over Greenpeace-dagvaarding: "Rechters moeten beleid niet bepalen"

Organiseren we niet net verkiezingen om het gevoerde beleid op zijn waarde te beoordelen? Dat stelt ook minister Joke Schauvliege (CD&V) in haar reactie: "We verkiezen dat het beleid door een parlement wordt bepaald. Daarin zijn alle strekkingen in de samenleving in hun juiste proporties vertegenwoordigd."

Professor Kris Deschouwer van de vakgroep Politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel is het daarmee eens. "Ik ben verbaasd en bezorgd over de trend om via juridische weg beleid af te dwingen."

Waar maakt u zich zorgen over?

"Er bestaat al een electorale, partijpolitieke weg om beleid in een bepaalde richting te sturen.