MeToo: neen, zij overdrijven niet. En wij allen mogen het niet meer aanvaarden

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur.

Er zit een grote gelijkenis tussen de plotselinge stroom aan getuigenissen over kindermisbruik in de kerk, en de ervaringen met seksuele intimidatie of erger die vele vrouwen nu delen. Sociale media lopen vol met pijnlijke, moedige verhalen onder hashtags als #MeToo of eerder al #wijoverdrijvenniet.

Dat er in de kerk kindermisbuikers rondliepen die veelal ongemoeid gelaten werden, was geen geheim. Toch werd het pas een thema toen de gesloten machtsstructuren afbrokkelden en de wandaden van een publiek figuur vele tongen losmaakten.

Net zo gaat het nu. Dat jonge vrouwen tot seks gedwongen worden om aan de bak te komen in de entertainmentindustrie kan bezwaarlijk een nieuw inzicht genoemd worden. Toch duurde het tot de bekendmaking van de vunzigheden van een machtig en rijk seksueel roofdier voor het doordrong dat dat ‘niet oké’ is.