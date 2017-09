'Men in Black' of een trip naar Saturnus: dit zijn onze tv-tips voor vanavond

Klassieke films en een ruimtedocumentaire, onze tv-tips bieden vandaag voor ieder wat wils. Een volledig overzicht van het tv-aanbod vindt u hier.

Nieuw: krijg nu gratis tips over niet te missen series en tv-programma’s in jouw inbox. Ga meteen aan de slag met DM Zapt in Messenger. Je moet alleen maar op ‘Aan de slag’ drukken en de stappen volgen.

Cinema Canvas: The Gift Het leven gaat zoals gepland voor het jonge, gelukkig getrouwde koppel Simon en Robin. Tot een toevallige ontmoeting met een van Simon's oude schoolvrienden langzaam maar zeker een gruwelijk geheim blootlegt. Acteur Joel Edgerton ('Warrior') maakte zijn regiedebuut met deze al even succesvolle als angstwekkende psychologische thriller over een koppel dat wordt geteisterd door een mysterieuze man (gespeeld door Edgerton zelf). Hij schreef zelf het ingenieuze scenario dat voortdurend met de verwachtingen van de kijker speelt. Om 21.15 uur op Canvas.

Rocky II Na de wereltitelkamp tegen Apollo is Rocky gestopt met boksen. Hij trouwt met Adrian en kan zijn geluk niet op wanneer ze zwanger blijkt te zijn. Maar wanneer hun geld op raakt, belandt Rocky in het sukkelstraatje en daagt hij Apollo opnieuw uit.

Sylvester Stallone als Rocky. ©gratis Na het sympathieke eerste deel ging het bergafwaarts met de 'Rocky'-serie. Elke sequel was zo mogelijk nog grotesker dan de vorige en Rocky moet het tegen steeds absurdere tegenstanders opnemen. In dit tweede deel probeert men de formule van het origineel nog eens toe te passen, maar de film komt niet op stoom. Echt slecht is hij echter ook niet.

Om 23.20 uur op Vier.

Men in Black Agenten K. en J. werken voor een speciale eenheid die zich bezig houdt met de buitenaardse wezens op aarde. Telkens wanneer er paniek dreigt uit te breken, komen zij in actie. Deze sciencefictionklassieker nestelde zich dankzij een pienter scenario, overtuigende visuele effecten en de charismatische hoofdrollen van Will Smith en Tommy Lee Jones in het collectief geheugen. Dat Smith en Jones voortdurend aan het improviseren slaan, zorgt voor een erg vlotte dynamiek. Om 23.20 uur op Een.

Mission Cassini bij Saturnus. ©EPA Vandaag heeft Cassini zich te pletter gestort op Saturnus. De ruimtesonde werd in 2004 in een baan rond Saturnus gebracht en heeft sindsdien duizenden prachtige fotos van de planeet en zijn ringen en manen verzonden. Cassini zorgde ervoor dat er heel wat mysteries over de planeet werden opgehelderd, zoals de leeftijd van de ringstructuren en hoe de lege ruimte tussen die ringen en de planeet zelf 'klinkt'. National Geographic blikt terug op de hoogtepunten van de missie.