"IS is een roedel waarin een lone wolf zich thuis voelt"

Het profiel van Oussama Zariouh verschilt op meerdere vlakken van vorige terroristen uit Sint-Jans-Molenbeek. Zo woonde hij nog maar sinds 2013 in de gemeente, en in de iets residentiëlere Mettewiewijk.

Er wordt nog onderzocht of Zariouh alleen handelde of met medeplichtigen, maar op dit moment gaat Molenbeeks burgemeester Françoise Schepmans (MR) uit van “een solitair individu”, iemand die alleen handelde. Al is dat op dit moment vooral "een hypothese, want het onderzoek loopt nog en is in handen van het federaal parket", aldus Schepmans.

Als de hypothese klopt, komt Zariouh in de databank van lone wolves van Nederlander Ramon Spaaij, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Victoria University in Australië.