"Branden op flanken van de Vesuvius zijn wellicht aangestoken"

De rookwolken van vier brandhaarden waren vandaag te zien vanuit Napels, aan de voet van de vulkaan. Tientallen hectaren bos en vegetatie gingen al in de vlammen op. Het vuur kwam ook in de buurt van bewoning, maar slachtoffers vielen er nog niet.



De Italiaanse minister van Milieu Gian Luca Galletti opperde vandaag dat het vuur mogelijk aangestoken werd. Het parket van Torre Annuziata, een gemeente nabij de ruïnes van Pompeï, startte een onderzoek. Het zal gebruikmaken van satelliet- en dronebeelden.



Het is momenteel droog en warm in Italië. Op Sicilië loopt het kwik op tot 40 graden. In heel Italië waren deze namiddag bijna 900 interventies bezig, vooral omwille van vegetatiebranden.