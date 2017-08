"Besmette eieren uit België en Nederland al sinds april op Franse markt"

Twee Franse bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verpakken van eieren hebben "besmette consumptie-eieren ontvangen uit Nederland en België", zei Travert op radio-omroep RMC. Hij verduidelijkte dat een "eerste partij van 196.000 die uit België kwam" tussen 16 april en 2 mei op de markt werd gebracht en "zonder impact op de gezondheid" werd geconsumeerd.



Volgens de minister bevestigde het Franse voedselveiligheidsagentschap dat het risico "bijzonder klein" was. Toch maakte hij op de radio uit voorzorg de code bekend van de tweede, uit Nederland afkomstige partij van 48.000 eieren die door de winkelketen Leader Price te koop werden aangeboden tussen 19 en 28 juli.



"Het contaminatieniveau stelt geen risico voor de consumenten, " zei Travert, "maar nu ze de code kennen, kunnen ze in alle vrijheid de eieren vernietigen of verwijderen."



Nog volgens Travert zullen, "in afwachting van de resultaten van de analyses", alle producten van de markt worden gehaald die eieren bevatten die afkomstig zijn van gecontamineerde bedrijven.