Vlakbij elkaar, maar een wereld van verschil: op bezoek in het kraakpand naast het cd&v-partijhoofdkwartier

In het kraakpand naast het partijhoofdkwartier van cd&v verblijven zo’n honderd asielzoekers. Nu staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) geen asielopvang voor alleenstaande mannen meer voorziet, weigeren ze te vertrekken. ‘De omstandigheden hier zijn vreselijk, maar er is simpelweg geen alternatief’

“Iedereen vertelde me dat ik in België zou kunnen studeren en een goede job zou vinden. Maar ik word tegengehouden om aan mijn leven te beginnen.” Op zijn luchtmatras in het kraakpand in de Wetstraat verorbert de Palestijnse communicatiestudent Yousef Ghaben (23) vrijdagmiddag een geïmproviseerde lunch. De jongeman deed bijna anderhalf jaar over zijn tocht naar ons land, maar vertelt dat hij voor het eerst geen idee meer heeft over hoe het precies verder moet.

Yousefs toekomst in het pand, dat in april gekraakt werd door activisten van collectief Stop de opvangcrisis en waarin ongeveer honderd asielzoekers wonen, is hoogst onzeker. Het Brusselse vredegerecht beval de bewoners om voor 31 augustus te vertrekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. “We hebben geen andere plek om heen te gaan”, zegt Yousef.

Het gebrek aan alternatieve oplossingen is meteen de verklaring waarom Stop de opvangcrisis voorlopig het been stijf houdt. Initieel wilde de organisatie instemmen met de ontruiming en net als in het voorjaar een tentenkamp aan het Klein Kasteeltje installeren. De politieacties in het Zuidstation en een interview waarin Molenbeeks burgemeester Cathérine Moureaux (PS) aangaf dat ze geen tenten zou dulden, brachten daar verandering in. De deuren van het gebouw werden gebarricadeerd en de groep voerde een symbolische actie met tenten aan metrostation Kunst-Wet.

Geen alternatief

“Het zou onverantwoord zijn om de asielzoekers weg te sturen als ze nergens anders terechtkunnen”, zegt Tjara Visser van Stop de opvangcrisis. In het gebouw leven uitsluitend alleenstaande mannen, en laat dat net de groep zijn voor wie staatssecretaris De Moor tijdelijk geen opvang voorziet. Ze neemt de tijdelijke maatregel naar eigen zeggen om te voorkomen dat kinderen en gezinnen op straat belanden, maar daar neemt Visser geen genoegen mee. “De bewoners zijn ook iemands kinderen en ze hebben ook families. Waarom zouden ze minder waard zijn?”

De groep activisten onderhandelt momenteel met vastgoedontwikkelaar Atenor, die het pand in handen heeft, over een oplossing. Maar de kans is groot dat de politie in de komende dagen effectief de opdracht krijgt om de bewoners met dwang uit het gebouw te zetten. “De omstandigheden hier zijn vreselijk, maar er is simpelweg geen alternatief”, zegt de Afghaanse Ivangul Malakzoy (30), die vijf maanden geleden in de Wetstraat terechtkwam. In de eerste weken was er nog stromend water en elektriciteit, maar daar kwam al snel een einde aan. Naar het toilet gaan of douchen is daardoor onmogelijk en de meeste bewoners trekken overdag de stad in. Bij enkele hulpverleningsorganisaties kunnen ze hun telefoons opladen en een maaltijd krijgen.

Beeld Tim Dirven

Designersofa

Ondanks de drukte hebben de bewoners van het kraakpand een manier gevonden hebben om samen te leven. Mensen met dezelfde nationaliteit leven veelal in dezelfde kamer, aan de muren hangen slingers en waslijnen, en op een prikbord hangen flyers met informatie over scholen of juridische bijstand.

Dat wil niet zeggen dat het pand in goede staat is. In de inkomhal liggen beschimmelde etensresten en op de tweede verdieping moeten verschillende bakken het lekkende water uit het plafond opvangen. De groene designersofa die aan de voordeur staat, vormt het opvallendste meubelstuk. Hij werd in het voorjaar bij het kabinet van De Moor in beslag genomen en geveild omdat de Belgische staat de boetes voor overtredingen van de wet op asielopvang niet betaalde. De mate waarin de zetel verkleurd en besmeurd is, toont aan hoe lang de crisis ondertussen al duurt.

“De plaatsen zijn schaars en er wordt voortdurend naar extra capaciteit gezocht”, klinkt het op het kabinet van De Moor. Alleen is dat volgens woordvoerder Sieghild Lacoere niet evident: er staan nog altijd 2.000 mensen op de wachtlijst. Voor de winter wil ze onder meer proberen om asielzoekers in campings en jeugdverblijven onder brengen, daar is het tijdens die periode vaak wat rustiger. Ze laat verder weten dat ‘zes van de 79 personen’ die het pand in april kraakten nog op opvang wachten, maar dat is volgens Visser geen excuus. Zij wijst erop dat het gebouw net gebruikt wordt door verschillende asielzoekers die op de wachtlijst staan en hopen om later naar een plek in een centrum door te stromen.

Klein Kasteeltje

Nu de herfst voor de deur staat en de temperaturen dalen, wil ze vermijden dat de situaties van afgelopen voorjaar zich herhalen. Na de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat sliepen toen zo’n 150 mensen in tenten aan het klein Kasteeltje.

“Het beleid is racistisch en onmenselijk”, zegt Visser. “Er zijn genoeg middelen, lege gebouwen en spreidingsplannen om opvang te voorzien. Het is politieke onwil die vergroot wordt omdat er volgend jaar verkiezingen zijn. Sinds de situatie in de Paleizenstraat zijn de omstandigheden voor asielzoekers niet verbeterd. Het is tijd om daar nu iets aan te doen.”

Dat een pand vlak naast het partijhoofdkwartier van cd&v kraken niet genoeg bleek om duurzame verandering teweeg te brengen, stemt haar somber over wat wél zal volstaan.