Vier mislukte huwelijken, verslavingen en een schuldenberg: het tragische leven van Lisa Marie Presley

De enige dochter van rock-’n-roll-legende Elvis Presley is niet meer. Lisa Marie Presley overleed donderdag op 54-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Sinds haar geboorte stond ze in de spotlights, maar tegelijkertijd zou ze altijd in de schaduw van haar vader staan. Bovendien tekende tragedie na tragedie haar leven.

Dinsdag verscheen Lisa Marie Presley voor het laatst in het openbaar. Naast Austin Butler, de acteur die haar vader portretteerde in ‘Elvis’, flaneerde ze over de rode loper van de Golden Globes. Een fragiel beeld, vonden velen. Ze strompelde en had duidelijk nood aan ondersteuning.

Priscilla Presley, Austin Butler, Lisa Marie Presley en Baz Luhrmann op de Golden Globes dinsdag. Beeld Photo News

De onverwerkte dood van haar vader Elvis

Haar laatste publieke optreden stond in het teken van haar vader, en dat is heel haar leven eigenlijk zo geweest. Meteen gedoopt tot prinses van de ‘King of Rock and Roll’, kwam Lisa Marie Presley in 1968 ter wereld. Op het hoogtepunt van Elvis’ carrière bekroonde hij zijn liefde voor vrouwlief Priscilla. Het gelukkige gezin hield helaas geen stand, op haar vierde scheidden haar ouders. Vijf jaar later zou het noodlot helemaal toeslaan: Elvis stierf op 42-jarige leeftijd. Tot overmaat van ramp zag het kleine meisje het dode lichaam van haar vader. “Zijn lichaam lag nog drie dagen in ons huis. Op een vreemde manier had het iets geruststellends, alsof het niet echt was”, herinnerde ze zich later. Toch was het een beeld dat Lisa Marie voor altijd zou tekenen.

Lisa Marie met haar ouders. Beeld WireImage

Al vrij snel waagde ze zich in de verwoestende wereld van drugs en alcohol. Van haar dertiende tot haar zeventiende worstelde ze met verslavingen tot haar moeder ingreep en Lisa Marie naar een afkickcentrum stuurde. Een plek waar ze gedurende de rest van haar leven nog vijf keer zou verblijven. Zo raakte ze in 2008 verslaafd aan pijnstillers, in 2013 aan cocaïne.

Muzikale carrière

Haar familienaam weerhield Lisa Marie er niet van om zélf een muziekcarrière na te streven. In 2003 lanceerde ze haar eerste album ‘To Whom It May Concern’, goed voor een vijfde plaats in de Billboard 200 en een gouden plaat. De nummers daarop komen bijna allemaalvant Presleys eigen hand. Uiteraard lagen de verwachtingen torenhoog, wat een enorme druk op haar schouders legde. “Als ik daar te veel over zou nadenken of over zou piekeren, wat ik heel lang deed, zou ik nooit doen wat ik vanuit mijn hart wíl doen”, zei ze destijds aan ‘CNN’. Na haar debuutalbum volgden nog twee extra platen: ‘Now What’ in 2005 en ‘Storm & Grace’ in 2012.

De schuldenberg die haar haar erfenis kostte

De dood van Lisa Marie laat niet alleen een emotionele leegte achter, ook de juridische strijd rond haar financiën blijft onopgelost. Want hoe slaagde ze erin de erfenis van haar vader - 100 miljoen dollar (zo'n 92 miljoen euro) - op te doen? Als enige erfgenaam, ontving ze zijn volledige nalatenschap. Op haar 25ste kreeg ze de controle over het fortuin en telde haar bankrekening plots acht nullen. Ten tijde van Elvis’ dood was hij naar verluidt ‘maar’ vijf miljoen waard, maar zijn ex-vrouw Priscilla maakte van Graceland een toeristische trekpleister en richtte Elvis Presley Enterprises op. Zo trok ze de erfenis op tot 100 miljoen.

Lisa Marie met haar moeder Priscilla in 2022. Beeld Photo News

In 2003 stelde Lisa Marie Barry Siegel aan om het bedrag te beheren, wat helaas helemaal de mist inging. Hij verkocht 85 procent van haar aandelen in Elvis Presley Enterprises waardoor ze de controle en beeldrechten van haar vader verloor. Volgens Siegel een oplossing voor haar schulden, toen meer dan twintig miljoen. Maar in 2016 zag ze opnieuw miljoenen verdwijnen dankzij haar investering in Core Entertainment, het bedrijf achter ‘American Idol’ dat failliet ging. In 2018 sleepte ze Siegel voor de rechtbank omdat hij haar erfenis verkeerd beheerde.

Tijdens de scheidingsprocedure met haar ex-man Michael Lockwood beweerde Presley dat ze een schuldenberg van zestien miljoen moest wegwerken. Niet waar, zei Lockwood. Die eiste maandelijks 40.000 dollar (ongeveer 37.000 euro) alimentatie voor hun tweelingdochters en bleef erbij dat Lisa Marie méér geld bezat dan ze beweerde.

Vier huwelijken, vier scheidingen

En dan was er ook nog haar turbulente liefdesleven. De vier huwelijksbootjes waar ze instapte, namen alle vier een duikvlucht. In 1988 zei ze voor het eerst ‘ja' tegen muzikant Danny Keough. Met hem verwelkomde ze twee kinderen: Riley en Benjamin Storm. Na een huwelijk van zes jaar hield het paar het voor bekeken.

Lisa Marie en Danny Keough in 1991. Beeld Ron Galella Collection via Getty

Twintig dagen later stond Lisa Marie alweer aan het altaar. Deze keer met niemand minder dan Michael Jackson, ‘The King Of Pop’ himself. Krantenkoppen smulden van het kersverse koppel. Helaas bleek Jackson uiteindelijk ook niet de ware voor Presley, het huwelijk strandde in 1996. Het was een romance geteisterd door problemen, waaronder de heisa rond Jacksons vermeende kindermisbruik. “Ik werd volledig in zijn verhaal gezogen, ik trapte er met beide voeten in. ‘Jij arme, lieve en misbegrepen man, ik ga je redden’, dacht ik. Ik werd smoorverliefd op hem”, zei ze in 2003 aan ‘Rolling Stone’. Naar verluidt dateten de twee nog vier jaar na hun breuk, ze bleven vrienden tot Michaels dood in 2009.

Lisa Marie met Michael Jackson in 1994. Beeld Corbis Via Getty Images

Helaas was de derde keer geen scheepsrecht. Twee jaar na de breuk met Jackson noemde Lisa Marie Nicolas Cage slechts drie maanden haar echtgenoot: van augustus tot november 2002. “Ik hoopte dat dat huwelijk mijn leven zou stabiliseren”, aldus Presley achteraf. In 2004 was de scheiding officieel rond.

Lisa Marie en Nicolas Cage in 2002. Beeld Photo News

Haar vierde en laatste huwelijk bleek ook niet raak. In 2006 huwde ze met Michael Lockwood, haar gitarist. Het koppel kreeg samen de tweeling Finley Aaron Love en Harper Vivienne Ann in 2007. In 2016 zetten de twee een punt achter hun liefdesverhaal en transformeerde hun relatie in een bittere scheiding. Lockwood eiste een aanzienlijk deel van haar vermogen, maar moest uiteindelijk opgeven.

Lisa Marie en Michael Lockwood in 2015. Beeld WireImage

Het verlies van haar zoon

2020 markeert het absolute dieptepunt van Lisa Maries leven. Haar enige zoon Benjamin Keough beroofde zichzelf van het leven op zijn 27ste. Ook hij had een lang strijd tegen drugs achter de rug. Maar waar hij vooral om bekend stond was de sprekende gelijkenis met zijn grootvader Elvis. “Ben lijkt zo veel op Elvis”, glunderde zijn moeder. “Tijdens een evenement draaide iedereen zich om toen hij arriveerde. Velen haalden een foto van mijn vader boven omdat de gelijkenis zo griezelig is.”

Benjamin Keough naast een foto van zijn grootvader Elvis, een treffende gelijkenis. Beeld RV

Lisa Marie Presley brak toen ze het nieuws van zijn zelfdoding vernam. “Mijn leven en dat van mijn drie dochters zoals we het kenden, is compleet verwoest door zijn dood. We moeten hier elke dag mee leven. Rouw is iets wat je je hele leven moet dragen, ongeacht wat bepaalde mensen of culturen ons willen laten geloven. Je komt er niet overheen, je gaat niet verder, punt uit”, schreef ze afgelopen september nog ter gelegenheid van ‘National Grief Awareness Day’. “Ik blijf gaan voor mijn meisjes. Ik ga door omdat mijn zoon tijdens zijn laatste momenten heel duidelijk maakte dat de zorg voor zijn kleine zusjes de hoogte prioriteit had. Hij was dol op hen, en zij op hem.”

Lisa Marie met haar dochters in 2017. Beeld Jordan Strauss/Invision/AP

Presley leidde een leven getekend door rouw en verlies. De liefde voor haar familie hield haar lange tijd overeind. “Ik maakte zoveel mee in mijn leven", zijn Presleys woorden. “Ik heb zoveel gezien. Ik weet hoe snel dingen kunnen veranderen. Ik weet dat iemand van het ene op het andere moment kan verdwijnen.” Nu is Lisa Marie Presley zelf weg.