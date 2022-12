Superjacht van Poetin-vertrouweling geveild, opbrengst gaat naar Oekraïne

Het jacht, de Royal Romance, is 92 meter lang en naar schatting 190 miljoen euro waard. Eigenaar is de Oekraïner Viktor Medvedtsjoek. Medvetsjoek is een naaste vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, die de peetvader is van Medvetsjoeks dochter. Hij werd in april opgepakt in Oekraïne, dat hem in september ruilde tegen Oekraïense krijgsgevangenen die Marioepol hadden verdedigd.

Medvedtsjoek werd al voor de oorlog in Oekraïne op een sanctielijst van Amerika gezet. In januari bestonden er namelijk vermoedens dat de Oekraïner de zetbaas van Poetin zou worden, als die erin zou slagen om bij een invasie de regering van Zelensky omver te werpen.

Tot nu toe zijn veel bezittingen van Russische bedrijven en personen in de EU-landen bevroren, maar Oekraïne wil dat daar meer mee wordt gedaan. Als het aan Oekraïne ligt worden de tegoeden en bezittingen ingezet om de wederopbouw van het land mogelijk te maken. Ook de Europese Commissie voelt daarvoor en kwam deze week met een voorstel.

Zwembad met waterval

De EU en de G7 hebben 300 miljard euro aan goud en buitenlandse valuta van de centrale bank van Rusland bevroren. Ook 19 miljard euro van privépersonen en bedrijven is bevroren. Daaronder vallen ook veel bezittingen van oligarchen, zoals superjachten.

De Royal Romance werd in maart in het Kroatische Rijeka aan de ketting gelegd. Sindsdien was het de vraag wat er met de boot moest gebeuren. Deze week gaf een Kroatische rechter toestemming om het jacht over te dragen aan de Oekraïense organisatie die betrokken is bij het opsporen van geld van criminelen.

Het superjacht is gebouwd door het Nederlands bedrijf Feadship in 2005 en heeft plaats voor 14 gasten en 21 bemanningsleden. Aan boord is een zwembad met waterval, 3D-bioscoop, sportschool en spa.