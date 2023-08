‘Samen een kind verliezen? Dat is pas intiem’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Dirk De Wachter in gesprek met Mathias en Tore Sercu: ‘Natuurlijk heb ik liever dat ik er nog langer ben, maar dat is me niet gegeven’

Tore Sercu lijdt aan een agressieve vorm van kanker. Hij is palliatief. Praten met zijn ouders en zus werkt enorm verbindend. Ook vriendin Frauke is een rots in de branding.

Tore: “Soms vraag ik me af: hoe kan dit? Hoe kan zij zo perfect zijn en elke dag nog perfecter worden? Voor mij is dat prachtig. Onze relatie klopt op alle vlakken zo hard.”

Tore: ‘Wij praten er open over, maar niet iedereen kan dat. Veel mensen weten zich nog altijd geen houding te geven als het over kanker gaat.’ Beeld Wouter Van Vooren

2. ‘Als je bij elkaar kunt thuiskomen, je hartslag voelt dalen en écht relaxed kunt zijn, dan heb je een ongeziene rijkdom verworven’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals actrice en presentatrice Kim Van Oncen (37) en sportmanager Niels De Jonck (35).

“Op haar botjes stond ze daar en zei ze: ‘Ik denk dat je mij zoekt.’ Ik zag haar en vanaf de eerste seconde sloeg voor mij de vonk over. Kim heeft een bepaalde magie die ze kan overbrengen en die je alleen maar kunt begrijpen als je haar hebt ontmoet.”

Niels en Kim. Beeld Rebecca Fertinel

3. Er is iets merkwaardigs aan de hand met het ‘huismoederdebat’

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) doet het, Conner Rousseau (Vooruit) ging hem voor: de huisvrouw wegzetten als profiteur van de welvaartsstaat. Waar komt die beeldvorming zo plots vandaan?

Dat de druk op huisvrouwen juist nu wordt opgevoerd, is natuurlijk geen toeval. De krapte op de arbeidsmarkt blijft groot, terwijl tegelijkertijd de algemene activiteitsgraad nog niet op het gewenste niveau zit. En dus worden de duimschroeven aangedraaid bij alle types inactieven.

Met zijn uitspraak dat huismoeders maar zelf in de kinderopvang moeten gaan werken, mikt ­Vincent Van Quickenborne niet op de centrumkiezer, maar op de onderbuik. Beeld ID / Frank Bahnmuller

4. Rijk worden van een festival? Miljonair Chokri Mahassine bewijst dat je wel erg goed kunt boeren van Pukkelpop en co

Chokri Mahassine (63) heeft Pukkelpop in veertig jaar tijd uitgebouwd van een veredelde scoutsfuif tot het op twee na grootste festival van ons land. En dat heeft hem geen windeieren gelegd: hij is intussen multimiljonair, maar krijgt vaak de wind van voren. Een portret van een introverte festivalorganisator.

Chokri Mahassine: 'Alles wat ik ooit gedaan heb, was omdat ik er goesting in had.' Beeld Wouter Van Vooren

5. ‘Ik denk dat ‘Boris’ sommige mannen iets heeft aangereikt, namelijk dat het oké is om over verdriet en verlies te praten, en dat het ook niet zo moeilijk is’

Humor vormt de basis van zijn carrière, maar Jonas Geirnaert (41) is meer dan een grapjas. De laatste maanden zagen we hem op tv als minzame zeiler, hondstrouwe vriend en − waarom ook niet − hete vrijer. “Mijn kinderen hebben een socialere mens van mij gemaakt.”

Jonas Geirnaert. Beeld Eva Beeusaert

6. (Zomer)allergieën die je leven bepalen: ‘Ik kreeg acute diarree, een opgezwollen tong en verloor bijna het bewustzijn’

Ze kunnen je er doen uitzien alsof je een rondje boksen hebt verloren en leiden tot uitputting en soms zelfs tot de dood: allergieën. In de zomer zorgen grassen, onkruid, insecten en zelfs de zon voor intense jeuk of gekmakende hoest- en niesbuien. Maar wat kan je ertegen beginnen?

Gelukkig zijn de meesten geholpen via de apotheek of huisarts. Meestal zijn antihistaminica het reddingsmiddel.

Beeld Annabel Miedema

7. Rusland-kenner Mark Galeotti: ‘Verwacht geen Hollywood-moment waarbij alles ineens goed komt voor Oekraïne’

Een doorbraak in de Oekraïne-oorlog is volgens eminent Brits historicus en Rusland-analist Mark Galeotti dit jaar nog onwaarschijnlijk. Toch ziet hij de kansen in het voordeel van Kiev keren in 2024, met de VS-verkiezingen als olifant in de kamer.

“Zolang Poetin zicht heeft op de herverkiezing van Donald Trump heeft hij geen interesse in praten over vrede.”

Een Oekraïense soldaat van de 59ste Gemotoriseerde Brigade maakt een tank klaar voor het front in de regio Donetsk. Beeld TYLER HICKS / NYT

8. ‘Een vrouw die hoogopgeleid is, verbaal sterk, en met ervaring, daar houdt niet iedereen van’: Nederlandse topminister stapt uit politiek na jaren van intimidatie

Zes jaar lang werd de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag eindeloos belaagd, bedreigd en geïntimideerd. Na de val van de regering-Rutte trekt ze de deur van de politiek achter zich dicht.

“Ik heb altijd geprobeerd daar heel nuchter in te zijn. Ik vertelde mezelf dat het een symptoom was van iets dat niet goed zit in de samenleving. Dat het niet om mij ging. Maar goed, het is wel jouw naam die daar telkens verschijnt.”

Sigrid Kaag. Beeld Rebecca Fertinel

9. ‘De meeste mannen van mijn eenheid zijn gesneuveld. Als ik ga slapen, zie ik de beelden opnieuw voor mijn ogen’: de trauma’s van Oekraïense soldaten

De oorlog in Oekraïne woedt nu al meer dan anderhalf jaar en dat eist zijn tol. De soldaten aan het front krijgen niet alleen te maken met fysieke letsels, een enorm aantal militairen heeft ook psychische problemen. “Ik ben niet dezelfde persoon als voor deze oorlog.”

