‘Regels loslaten en leven op het ritme van de zon werkt het beste’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. ‘Poetin negeert de realiteit’: analyse over de mislukte Russische aanval op de Oost-Oekraïense stad Voehledar

De Russische aanval op de Oost-Oekraïense stad Voehledar wordt gezien als de openingszet in het verwachte lente-offensief. Het resultaat blijkt echter desastreus voor Moskou.

De afgelopen weken heeft Moskou tienduizenden extra troepen, waaronder veel onervaren nieuwe rekruten, naar de frontlinies gestuurd. Maar wat de twijfel over de offensieve capaciteiten van Rusland nog groter maakt, is dat een groot deel van het Russische leger al in Oekraïne vecht. Lees het artikel.

Oekraïense soldaten vuren een houwitser af op Russische stellingen in de Donbas-regio. Beeld NYT

2. Socioloog Mark Elchardus over wokeness en migratie: ‘Laat Vlaams Belang op lokaal niveau maar eens mee besturen’

In zijn nieuwe boek bundelt Mark Elchardus (76) een selectie uit de columns die hij voor De Morgen schreef. Een gesprek over wokeness, migratie en hoe hij Vlaams-nationalist werd. “Zoals de zaken er nu voorstaan, zal ik N-VA stemmen.”

Hij heeft ook kritiek op de krant, maar laten we daarmee eindigen. Eerst het goede nieuws: “De Morgen doet mij denken aan de VUB”, zegt hoogleraar emeritus sociologie Mark Elchardus. “Ik hou van die dwarse geest, ik heb mij daar altijd thuis gevoeld.” Lees het interview.

Mark Elchardus: 'Ik beschouw wokeness als een nieuw religieus denken, een fanatisme dat we al lang niet meer gezien hebben in onze contreien.' Beeld Rebecca Fertinel

3. Toxicoloog over de stoffen die zwanger worden bemoeilijken: ‘Aan pfas ontkom je niet. Ze zijn overal’

Toxicoloog Majorie van Duursen onderzocht vrouwen die moeilijk zwanger worden en ontdekte bij hen hormoonverstorende chemicaliën uit bijvoorbeeld plastics en cosmetica rondom de eicellen.

“Natuurlijk is het zo dat de vrouwen die we onderzochten naar de kliniek gingen juist omdat ze niet zwanger konden worden. Maar door te kijken naar de verschillen tussen de aanwezigheid van de stoffen bij deze vrouwen en het daadwerkelijke succes van de ivf-behandelingen, konden we wel degelijk een verband aantonen.” Lees het interview.

Hoe meer chemische stoffen in de vloeistof rondom de eicellen zitten, hoe minder goed de eierstokken functioneren, blijkt uit recent onderzoek. Beeld Peter Valckx, Getty Images

4. Kinderen, dus vaarwel avontuurlijk leven? Deze ouders reizen met hun kroost: ‘De wereldkaart kennen ze beter dan hun leeftijdsgenootjes’

Een voorspelbare jaarlijkse vakantie aan het zwembad, want da’s het makkelijkst met de kinderen? Het hoeft niet per se zo te gaan. Deze ouders kiezen resoluut voor langgerekte avonturen in het buitenland.

“De mentale groeispurt die ze doormaken, is echt opvallend. Ze lijken zoveel te leren van ons en van elkaar, maar ook van de mensen die we op ons pad tegenkomen. Ze stellen voortdurend vragen over de wereld die ze volop observeren.” Lees het artikel.

Beeld RV

5. Nieuwe bondscoach Domenico Tedesco: ‘De Gouden Generatie verleden tijd? Néén, het is niet voorbij’

Afgelopen vrijdag op Mechelen, straks in Antwerp en afgelopen zondag op de Brugse derby. Het is maar een greep uit het programma van Domenico Tedesco (37). Na de vele vergaderingen en de wedstrijden op tv - “Ik schat zo’n stuk of twintig” -, is zijn speurtocht naar Rode Duivels nu echt begonnen.

“Kijk, onze insteek was om niet te beginnen met de 20, 25 of 30 gekende spelers. Onze scouting analyseert iedereen die voor de Belgische nationale ploeg kan uitkomen. Dat moeten er een stuk of 500 zijn.” Lees het interview.

Tedesco: ‘Natuurlijk ga ik mijn filosofie niet veranderen. Ik wil dominant voetbal brengen. Balbezit hebben. Op de helft van de tegenstander spelen.’ Beeld Belga

6. Een gezonde lucht in huis? Zet dan deze planten neer, en vergeet ze niet af te stoffen

Zet wat sanseveria’s en monstera’s in huis en je bent verzekerd van gezonde lucht. Dat beweren de etiketten van planten bij tuin­centra. Maar is dat wel zo? En hoeveel moet je er dan hebben?

Wie al naar het tuincentrum is gesneld om een kar vol ­kamerplanten te kopen en daarmee hoopt op een gezond binnenklimaat, komt bedrogen uit. Om echt baat te hebben bij het luchtzuiverende effect van planten, moet je van je huis een ware jungle maken, zegt plantenonderzoeker Pieter de Visser van Wageningen University & Research ­lachend. Lees het artikel.

Beeld Getty Images

7. Bent en Fien Van Looy: ‘Na een pijnlijke break-up hebben we eens met twee een paar flessen wijn soldaat gemaakt’

De oudste is 46. Hij is zanger, muzikant, schilder en presentator, en brengt ­binnenkort een reisgids over Amsterdam uit. De jongste is 34 en kleuterjuf. Ze was 4 toen de oudste het nest verliet. Bent en Fien Van Looy, broer en zus.

“Je zou denken dat we door dat leeftijdsverschil een minder hechte band hebben, maar volgens mij is het net omgekeerd. Net omdat we zoveel schelen, spelen er geen sentimenten van jaloezie of concurrentie. Bovendien hebben we allebei een introverte kant.” Lees het interview.

Fien: ‘Als ik twijfel, zoek ik Bent op. Zelfs babynamen heb ik hem voorgelegd.’ Beeld Wouter Van Vooren

8. Opvallend meer naakt op platenhoezen: ‘De hoes van een plaat is de cover van de Playboy niet’

Lana Del Rey, Beyoncé, Rosalía, Sudan Archives: opvallend veel succesvolle, vernieuwende, zelf-verzekerde leading lady’s van de pop gaven zich recent half-, redelijk, dan wel compleet bloot op de hoes van hun nieuwe plaat. Kunst, kitsch, toeval of trend?

Vroeger dienden gratuite tieten en geïnsinueerde seks om meer platen te verkopen, vandaag is het eigen vel voor vrouwen een dankbaar middel om het heft in eigen handen te nemen. Een beknopte geschiedenis in 20 hoezen, met uitleg van kenners en ervaringsdeskundigen. Lees het artikel.

Lana del Rey. Beeld RC

9. Niemand is meer lelijk of stom in Britse heruitgave Roald Dahl

De Britse uitgeverij Puffin heeft de kinderboeken van Roald Dahl deels herschreven. Honderden passages die als kwetsend kunnen worden ervaren zijn aangepast of verwijderd. Onder meer de woorden ‘dik’, ‘lelijk’, ‘stom’ en ‘zwart’ zijn verwijderd uit de werken van de bekende schrijver.

Uitgeverij Puffin, onderdeel van Penguin Books, vond de taal in de boeken niet meer van deze tijd, vooral waar het gaat om ras en gender. De afgelopen jaren is de in 1990 overleden schrijver, wiens boeken gekenmerkt worden door zwarte humor, beticht van misogynie en racisme. Lees het artikel.