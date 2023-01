Prins Harry spreekt, het Britse koningshuis zwijgt: nieuwe autobiografie is ‘wraakmissie en verdienmodel’

Eerst een interview met Oprah Winfrey, toen een Netflixserie, nu een autobiografie. Wat beweegt prins Harry volgens jou, Patrick?

“Harry is bezig met een wraakmissie op zijn familie. Hij heeft veel ongenoegen en woede in zich. Dat wil hij duidelijk met de wereld delen. Maar het vormt ook een verdienmodel voor hem. Nu hij niet meer bij het koningshuis hoort, moeten zijn vrouw Meghan en hij een manier vinden om geld binnen te krijgen. De serie op Netflix leverde hun een bedrag op van tegen de 100 miljoen euro. Omdat ze een vrij dure levensstijl hebben, kunnen ze dat geld goed gebruiken.

“Het is hoe dan ook een erg succesvolle strategie. Harry krijgt wereldwijd veel aandacht, nu ook weer voor zijn boek. Wel is hij bezig alle schepen achter zich te verbranden. Ik zie hem niet meer terugkeren naar Engeland. Dit boek leest als een soort van afscheid.”

Wat maakt de autobiografie van Harry nu zo explosief? Wat staat erin?

“Allereerst een vechtpartij tussen Harry en prins William, die naar het schijnt in 2019 plaatsvond. Vanwege een opmerking over zijn vrouw Kate was William op een gegeven moment zo kwaad op Harry dat hij hem neersloeg. Het was al jaren bekend dat de twee broers elkaar niet mochten, maar dat het er zo veel afkeer was, is opmerkelijk.

“Harry verklaart in het boek ook dat hij tijdens de oorlog in Afghanistan 25 Talibanstrijders heeft gedood. Dat is zeer omstreden. Onder soldaten bestaat een erecode dat je nooit praat over de mensen die je hebt gedood. Ook voor je eigen veiligheid. Deze onthulling heeft al geleid tot reacties van de Taliban en een Engelse haatimam.

“Daarnaast geeft Harry toe dat hij drugs heeft gebruikt, zowel cannabis als cocaïne. Ook op die onthulling kreeg hij veel kritiek. Als prins is hij toch een rolmodel. Dat hij nu vertelt deze drugs te hebben gebruikt, kan schadelijk zijn voor jongeren, vinden instellingen die strijden tegen drugsmisbruik.”

Die laatste onderwerpen hebben niets met Harry’s relatie met het koningshuis te maken. Waarom doet hij dit soort ontboezemingen?

“Dat is een grote vraag. Blijkbaar wil hij alles vertellen wat hij heeft meegemaakt. Het lijkt alsof hij met zijn verleden in het reine wil komen.

“Wat overigens ook opvalt, is wat er níet in zijn autobiografie staat. In het interview met Oprah Winfrey betichtte Harry het Britse koningshuis van racisme. Die opmerking bracht veel teweeg. In dit boek rept Harry er echter met geen woord over. Zo weten we nog steeds niet wie in zijn familie hij een racist vindt. Misschien is hij door advocaten gewaarschuwd voor eventuele juridische gevolgen. Het kan ook zijn dat hij iets wil bewaren voor een volgend boek.’

Waarom heet het boek eigenlijk Spare?

“Dat is het Engelse woord voor ‘reserve’. De zoon achter de kroonprins, in dit geval Harry, is een soort reserveprins. Het voelt voor hem alsof hij tweede viool speelt. Dat zo’n situatie tot ongenoegen en problemen kan leiden, zagen we al met Margaret, de jongere zus van koningin Elizabeth, die in de jaren vijftig en zestig uit de bocht vloog.”

Verandert dit boek nog iets in de relatie tussen Harry en zijn familie?

“Die relatie is verder verslechterd. Mogelijk zal Harry door dit boek begin mei niet welkom zijn bij de kroning van zijn vader, prins Charles. Harry valt in zijn boek ook Camilla, de vrouw van Charles aan. Zij is in het hele boek de boef: Harry mag haar totaal niet. Ik denk niet dat dat de va­der-zoon­re­la­tie ten goede komt.

“In de Britse conservatieve media klinkt nu ook de roep om de titels van Harry en Meghan in te trekken. Zij zijn nu nog hertog en hertogin van Sussex, maar Charles zou hun die titels kunnen afnemen. Het Britse koningshuis reageert echter niet. De huidige strijd wordt wat dat betreft nogal eenzijdig gevoerd.”

Is dit dan ook een clash in mediastrategieën? Harry’s campagne doet Amerikaans aan, terwijl de manier waarop het koningshuis zich verdedigt misschien typisch Brits te noemen is.

“Dat heeft ook te maken met geld. De Amerikanen hebben een grote interesse in het Britse koningshuis. Daar is een grote markt voor. Ik denk dat Harry daar een betere ontvangst krijgt dan in zijn eigen land. Voor het Britse koningshuis is het juist een gebruik om niet te reageren. Dat is ook bedoeld om te de-escaleren. Nooit klagen, nooit reageren was al het devies van de wijlen koningin Elizabeth.”

Het boek staat nu al bovenaan de bestsellerlijst van Amazon in het Verenigd Koninkrijk. Verdeelt dit vorstelijk gekibbel naast het Britse koningshuis ook de samenleving?

“Harry is bij de Britten bijzonder impopulair geworden. Vroeger was hij de populairste prins, nu is hij afgedaald tot net boven prins Andrew, die wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag met een minderjarige. Toch willen mensen wel weten wat hij heeft geschreven.

“Er zijn nog wel mensen die in deze strijd voor Harry kiezen. Republikeinen bijvoorbeeld, die hopen dat het allemaal misgaat met het koningshuis. Ook mensen in de progressieve hoek zullen Harry eerder waarderen. Onder jongeren bijvoorbeeld zijn Harry en Meghan populairder dan William en Kate.”