‘Nadat je je kind hebt zien sterven, moet alles écht zijn’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Anderhalf jaar na het overlijden van haar zoontje Hector stopt Maud Vanwalleghem (cd&v) als senator, om te herstellen van haar trauma en verdriet.

“Hector werd geboren op een volle maan. Op de eerstvolgende volle maan zou ik hem zien sterven’, schreef Vanwalleghem toen haar zoontje stierf: na zijn geboorte bleek Hector te lijden aan een zeer ernstige stofwisselingsziekte. “Het ging allemaal heel snel. Twee dagen zaten we op een grote roze wolk, tot we hoorden dat onze baby heel ziek was. Een paar uur later lag hij al aan de bloeddialyse, waarbij ze zijn bloed uit hem haalden, het filterden en terugpompten.”

Lees het openhartige gesprek.

Maud Vanwalleghem: ‘Ik heb Hector beloofd dat ik hem zou eren door te tonen wat een voorrecht het is om te kunnen leven. Maar het afgelopen anderhalf jaar was niet leven, het was overleven.’ Beeld Rebecca Fertinel

Afgelopen weekend maakte Vlaanderen kennis met de ‘free party’ – een ongeautoriseerde rave waar geluidsnormen, vergunningen of superstar dj’s niet van tel zijn, maar alles draait om de muziek en de sfeer. Wij doken in het illegale partycircuit en spraken met enkele fervente ravers.

“Zelfs mijn moeder vindt het allemaal prima. ‘Ge kunt het maar gehad hebben, kindje’, zegt ze vaak. Ze is van mening dat de free van afgelopen weekend over tien jaar bekend zal staan als het Belgische Woodstock.”

Lees het volledige verhaal.

Gemoedelijkheid troef op een free party. 'Ik heb nog nooit een vechtpartij gezien’, ­klinkt het bij ravers. Beeld ID/ Karel Hemerijckx

Met lef zet Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de sociaaldemocratie in Vlaanderen naar zijn autoritaire hand. Er loopt een rode draad door zijn ideeën, maar er is ook een schaduwzijde, zo analyseert hoofdcommentator Bart Eeckhout.

“Toegegeven, zonder taboes detecteert de Vooruit-kopman maatschappelijke problemen, maar zijn oplossing is telkens een stevige vrijheidsbeperking. Dat heet paternalisme, en in de mate dat Rousseau opvallend vaak vrouwen viseert (de huismoeder, de moslima, de verslaafde moeder, ...) is het er zelfs een behoorlijk stereotiep mannelijke variant van. Daarmee trekt hij zijn neiging tot sociaal-conservatisme ver door. Het is de vraag of in die hoek voor een linkse partij strategisch veel winst te rapen valt.”

Lees de analyse.

Bart Eeckhout over Conner Rousseau: ‘Wie geschokt is dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in zijn plannen voor kinderwelzijn ook het Groeipakket − het ‘kindergeld’, zeg maar − viseert, heeft een kort geheugen.’ Beeld Eva Beeusaert/ Belga

Het is geen toeval dat er iedere dag bezwarende informatie uitlekt over de verstrengeling tussen Bpost en de overheid. Een aantal oude Bpost-lui hebben nog een rekening te vereffenen met hun voogdijministers, en vice versa.

Politieke bronnen zien voormalig CEO Dirk Tirez als de aanstoker van heel wat verhalen. “Het is House of Postcards”, zegt een ingewijde, verwijzend naar de Amerikaanse Netflix-serie over de nietsontziende strijd om de macht in het Witte Huis. “Sinds zijn ontslag haalt de rancune het van de redelijkheid. Hij wil iedereen mee de dieperik in.” Iemand anders merkt op dat de huidige dynamiek doet denken aan de opbouw naar het ontslag van oud-staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld): “Elke dag wordt er een schuifje met nieuwe bezwarende informatie opengetrokken.”

Lees het artikel.

Toenmalig Bpost-CEO Dirk Tirez (tweede van rechts) en minister Petra De Sutter bezoeken een distributiecentrum van de post. Beeld BELGA

“Raar toch, dat een auto als de ultieme vorm van vrijheid wordt gezien? Het getuigt van meer vrijheid om in de passagierszetel te zitten dan achter het stuur. Dan kun je ook wat drinken, bijvoorbeeld.”

Ooit hunkerde haast elke achttienjarige naar rijlessen en de befaamde ‘L’ op de achterruit, nu zakt het rijbewijs steeds lager op de prioriteitenlijst van jongeren, zo blijkt uit recente cijfers van de FOD Mobiliteit. Vier jongeren verklaren zich nader.

Lees de getuigenissen.

Jules Schoenmaeckers, Casper Fluit, Joëlle Desmet en Cirine Kabbara getuigen over de rijbewijzen die ze niet willen. Beeld asd

“Kijk, hier liggen onze jongens, hun bloed is nog warm. Film ze maar allemaal en luister naar mij, klootzakken. Dit zijn verdomme vaders en zonen. Sjojgoe! Gerasimov! Waar is verdomme onze munitie? Kijk dan naar ze, klootzakken.”

Kokend van woede nam Jevgeni Prigozjin donderdagavond laat een video op, achter het front in Bachmoet. Achter hem, in een veld, lagen de lichamen van tientallen strijders van zijn private huurlingenleger Wagner. Het waren de Russische slachtoffers van een zoveelste dag straatgevechten in de frontstad in Oost-Oekraïne.

De dreigementen van Jevgeni Prigozjin aan de Russische legertop worden steeds driester. De baas van het private huurlingenleger Wagner legt nu zijn ultieme troefkaart op tafel: geef ons munitie of we trekken ons terug uit Bachmoet. De oorlog met de ‘klootzakken’ in het Kremlin lijkt compleet.

Lees de analyse.

Een woeste Jevgeni Prigozjin wijst in een video naar de lichamen van omgekomen Wagner-strijders. Beeld AFP

“Papa vroeg altijd onze mening: vind je dit een leuke song? Wat vind je van deze clip? En we zeiden het ook eerlijk als we het maar niks vonden. Mijn mama (activiste Ali Hewson, red.) zegt constant tegen hem: ‘Dit heb jij gedaan! Jij wilde van hen sterke, onafhankelijke vrouwen maken, en nu zitten ze achter je aan.’ Hij heeft al op jonge leeftijd monsters gecreëerd.”

De jongste is 31 en actrice, onder meer in de Netflix-reeks Behind Her Eyes. De oudste is 33 en CEO van techbedrijf Speakable. Samen groeiden ze op in de tourbus van hun vader, U2-zanger Bono. Eve en Jordan Hewson, zussen.

Lees het interview.

Jordan (zittend) over zus Eve: ‘Onze relatie heeft iets van een huwelijk, zonder de voordelen.’ Beeld Charlie Clift / The Sunday Times / News Licensing

“Ik ga niet ontkennen dat dit politiek geen vrolijke tijden zijn. Het antipolitieke sentiment is groot, en de politiek draagt daar zelf aan bij. Het gaat bij sommigen enkel nog om het scoren op de kap van een ander.”

Alweer kondigt een Groen-politicus het afscheid uit de nationale politiek aan. Elisabeth Meuleman (47) is de volgende om de overstap naar de lokale politiek te maken, maar eerst heeft ze nog goede raad voor de partij: “Er is meer dan de federale regeringsdeelname alleen.”

Lees het interview.

Elisabeth Meuleman: ‘Ik wil burgemeester van Oudenaarde worden en ik wil daarover eerlijk zijn tegenover de kiezer.’ Beeld Wouter Van Vooren

“Wist je dat mijn eerste emigratiepoging naar België was?”, lacht Pieter Waterdrinker. “Rond mijn 18de wilde ik per se in Gent studeren en leven. Ik had al een kot, en ik zag me zomaar elke dag een pintje drinken in de Vooruit. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Toch kom ik ooit bij jullie wonen, beloofd!”

In het onthutsende Van huis en haard vertelt Nederlander Pieter Waterdrinker (61) over zijn hartverscheurende vertrek uit Rusland – waar hij 25 jaar woonde, werkte en liefhad. “Rusland en zijn cultuur zijn besmeurd.”

Lees het interview.