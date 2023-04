Magnum-fotografe Sabiha Cimen trekt naar haar verwoeste geboortestreek: ‘De ogen van mijn oom liepen vol tranen’

Op 6 februari vond in het Turks-­Syrische grensgebied een enorme aardbeving plaats. Zeker 57.658 mensen stierven, ontelbare anderen raakten alles kwijt. De Turkse fotografe ­Sabiha ­Cimen (°1986) documenteerde de wanhopige zoektocht naar geliefden en flarden van herinneringen.

Ik was met de auto voor mijn werk op weg van Istanbul naar Kiev toen ik het nieuws hoorde. Het was begin februari, lang voorbij middernacht. Op de radio werd gemeld dat Turkije getroffen was door een aardbeving. In wel tien provincies was de schade enorm. Ook Adiyaman, de provincie waar ik oorspronkelijk vandaan kom, was zwaar geraakt.

Mijn vader was in zijn jeugd naar Istanbul getrokken om daar een bedrijf op te starten. Toen hij de eerste keer terugkwam had hij zeep en suiker mee. Hij had ook een radio meegebracht, waarrond het hele dorp zich verzamelde om te luisteren. In de auto op weg naar Oekraïne leek het alsof ik terugging in de tijd, alsof dezelfde radio van toen het nieuws over de aardbeving bracht.

Een week later reed ik naar Turkije. Terwijl ik verwoeste stad na vernield dorp passeerde, vielen een paar opvallende details me op. Tussen het puin rezen stapels korans – heilige boeken, gered uit de weggevaagde huizen en zorgvuldig verzameld – op als kleine torentjes, bij wijze van geïmproviseerde gedenktekens. Rode ballonnen stegen op boven de brokstukken van ingestorte gebouwen, ter nagedachtenis van de kinderen die er gestorven waren.

Een van de vele verwoeste huizen in de provincie Kahramanmaraş, Turkije. Beeld NYT

Deze vrouw is al een eind op zoek naar hout onder het puin, om bij haar noodtent vuur te kunnen maken. Beeld NYT

Xhang, een Chinese reddingswerker, overschouwt de ravage. Beeld NYT

Ik bereikte uiteindelijk Adiyaman, waar ik bij mijn oom Bilal verbleef. De handen van mijn oom glommen van de vaseline – iets wat ik vaker zag bij mensen. Ze moest de irritatie stillen, veroorzaakt door het dagenlange graven. Hij zat in kleermakerszit op de vloer waar we ons eten hadden uitgestald en beschreef die eerste dagen na de aardbeving en het gevecht om geliefden onder het puin vandaan te halen.

Zijn ogen liepen vol tranen toen hij het had over de mensen die gestorven waren, over de positie waarin ze lagen toen hij hen probeerde los te wrikken met alleen maar een hamer als gereedschap – hoe ze de voet van Hassans zoon hadden moeten afkappen aan de enkel, hoe de hulpkreten door de stil vallende sneeuw hadden gepriemd.

Een aardbeving is een fysisch fenomeen, een sensatie die het lichaam ervaart, maar die zo enorm en abstract is dat ze het begrip te boven gaat. Ik beeld me in dat het is wat je voelt als je je in de aanwezigheid van God bevindt, zowel beangstigend als inspirerend – verlangend naar het leven in het aanzien van de dood, hoopvol in het aanzien van de wanhoop, roepend binnen een oorverdovende stilte, je vastklampend aan het bestaan met het oog op de grote leegte.

Mijn oom werkt in het nationaal park van Nemrut Daği in de buurt – een van de bekendste historische sites in Turkije – en hij nam me op een ochtend mee naar daar. Aan de rand van het park lag een oude zuil die er tweeduizend jaar had gestaan in stukken op de grond. Hij wandelde rond de brokstukken, terwijl hij in zichzelf mompelde en opkeek naar de hemel, alsof hij wilde dat daar iemand luisterde.

Kindertekeningen op een bestofte, vernielde wagen. Beeld NYT

Ballonnen markeren de plaatsen waar kinderen werden gevonden. Beeld NYT

Honderden mensen lieten het leven in dit deel van de stad Kahramanmaraş. Beeld NYT

In de loop van de volgende dagen, terwijl het stof neerdwarrelde, kwamen de overlevenden buiten en gingen ze in de straten op zoek naar verwanten en bezittingen. In Kahramanmaraş doorzocht een vrouw de puinhopen naar sporen van haar vroegere leven. Bleek en bevend vertelde ze dat het de eerste keer was dat ze ­terugkeerde naar wat vroeger haar thuis was. Ze was haar hele familie verloren.

“Het is alsof we hier nooit geweest zijn”, zei ze. “Ik ben op zoek naar dingen die hen toe­behoorden, al was het maar een vage herinnering. Een sleutelhanger. Een foto. Ik heb iets van hen nodig om te kunnen voortleven, het maakt niet uit wat.” Ze vond niets.

Twee vrouwen wat verderop gebaarden met de armen terwijl ze het over de reikwijdte en de hevigheid van de aardbeving hadden. Voor hun voeten lagen verfrommelde foto’s, ­wellicht de restanten van een fotoalbum. Het stemde me verdrietig die beelden te zien rondslingeren in het stof. In de daaropvolgende dagen verzamelde ik tientallen verweesde foto’s, om ze proper te maken en te archiveren.

Het was een manier voor me – net zoals het fotograferen van de taferelen om me heen – om de herinnering aan mijn geboortestreek te bewaren, om ze aan de vergetelheid te onttrekken. Uiteraard kan ik ze niet allemaal redden. Foto’s zoals deze vind je overal in Turkije – herinneringen aan de meer dan 13 miljoen mensen die in de omgeving van de aardbeving leefden en die nu lukraak verspreid liggen in het puin.