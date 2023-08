‘Ik heb er vijftig jaar op moeten wachten, maar ik heb eindelijk mijn lotje uit de loterij gevonden’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Dirk De Wachter in gesprek met Fleur van Groningen: ‘Die ontdekking bracht mij veel inzicht in waarom ik bepaalde dingen denk of voel’

Ze werd niet erkend door haar vader, groeide op in armoede, puberde in een sekte en leed aan depressies. Maar Fleur van Groningen vocht terug, en deelde haar ervaringen in het boek Voelen zonder filter.

“Alleen maar praten helpt me niet voldoende om trauma op te lossen. Met EMDR kon ik bij het non-verbale stukje in mijn hoofd komen en daar emoties losmaken die bleken vast te zitten. Het hielp me ze te doorvoelen, waardoor ze mijn systeem verlieten. Toch speelt dit zich voornamelijk af in het subtiele, het geestelijke. Op een bepaald moment begon ik al lezende te begrijpen dat ik door complex trauma ook in zekere zin van mijn lichaam gedissocieerd was. Ik wilde die connectie leren herstellen.”

Beeld Wouter Van Vooren

Van alle middelen waarover het Russische regime voor de verspreiding van zijn propaganda beschikt, is televisie wellicht het effectiefst. De Morgen-journalist Arseny Pogorilyak keek vijf dagen lang naar de belangrijkste Russische tv-zenders en analyseerde de strategie die het Kremlin gebruikt om de Russische burgers te beïnvloeden.

Beeld DM

Lia van Bekhoven (70) is al bijna een halve eeuw correspondent in Londen voor verschillende media. Naar aanleiding van haar recent gelanceerde podcast Van Bekhovens Britten (BNR Nieuwsradio) schotelen we de Nederlandse journaliste negen dilemma’s voor.

“Het was liefde voor die ene Brit. Martin was erudiet, origineel en lief. Ik viel voor zijn fantastische gevoel voor humor en hoe hij tegen de wereld aankeek, zijn kennis van... alles. Gewoon een geweldige vent. We hebben elkaar 45 jaar gekend, hij is vier jaar geleden overleden.”

Beeld © Stefaan Temmerman

Met een buikje op het strand of aan het zwembad liggen. Veel Vlamingen schamen zich in de zomerperiode extra hard voor hun buikvet. Maar wat kan je daar nu tegen doen? Diëtist Martijn Henckens legt uit waar dat buikvet vandaan komt en geeft vier concrete tips om het weg te werken. “Visceraal vet dat zich ophoopt rond de organen kan leiden tot ontstekingen en een verstoorde hormoonhuishouding.”

Beeld ThinkStock

5. ‘Van Aert kan simpelweg niet wat Van der Poel kan in eendagswedstrijden. Punt uit’: Hans Vandeweghe over het WK

Op het WK wielrennen reed Mathieu van der Poel de tegenstand in de vernieling, met Wout van Aert als best of the rest. We bellen sportjournalist Hans Vandeweghe, die de wedstrijd in Glasgow fileert.

“Wout van Aert moet voor de zoveelste keer het trapje net onder Van der Poel bestijgen, net zoals op het WK veldrijden dit jaar. Maar hij mag tevreden zijn. Neen, hij moet tevreden zijn. Zeker voor dit soort wedstrijd is Van Aert gewoon minder gemaakt als renner. Hij kan niet wat Van der Poel kan, die is simpelweg de betere eendagsrenner. Punt uit.”

. Beeld Bob van Mol/ Reuters

6. Evi Hanssen en Kurt Loyens: ‘Ik heb er vijftig jaar op moeten wachten, maar ik heb eindelijk mijn lotje uit de loterij gevonden’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals tv-presentatrice Evi Hanssen (44) en artdirector Kurt Loyens (54).

Evi: “Ik heb geen geheimen voor Kurt. Mijn dagboek ligt hier bijvoorbeeld gewoon op tafel. Staan daar dingen in die hij niet leuk vindt om te lezen? Ja, maar dat is dan maar zo.”

Kurt: “Ik heb er nog nooit iets uit gelezen, schatje.” (lacht)

Beeld Rebecca Fertinel

Vanaf 50 jaar screenen we op darmkanker, maar het overlijden van muzikant Tom Pintens (48) toont dat de ziekte ook vroeger kan toeslaan. Moet de grens lager? Arts Luc Colemont van vzw Stop Darmkanker vindt van wel.

“Wereldwijd zien we ook een toename van mensen jonger dan vijftig, zoals Tom, die darmkanker hebben. In Vlaanderen of België ziet men het nog niet in de cijfers, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Bij veel van mijn collega’s hoor ik dezelfde verhalen. Ze zien patiënten van 48, 42 of 38 jaar die darmkanker hebben en vragen zich af hoe dat komt.”

. Beeld Wim Danneels

8. ‘Ik ben ooit in slaap gevallen naast hem, zó comfortabel voel ik me in zijn gezelschap’: de gasten van Wim Lybaert over zijn succesrecept

Zomeravonden, het nieuwe programma van Wim Lybaert, deelt heel wat ingrediënten met De Columbus: gesprekken met bekende Vlamingen, lekker eten en een groene omgeving. Wat staat er verder nog in het recept voor warme tv à la Lybaert? De Morgen vroeg het aan zijn gasten: “Ik had nooit het gevoel dat ik werd geïnterviewd.”

“Ik ben allergisch voor interviewprogramma’s waarin je heel duidelijk ziet hoe hard ze voor de tranen of het straffe verhaal gaan”, zegt Linde Merckpoel. “Maar Wim is niet de soort maker die op dé quote jaagt. Hij luistert gewoon en daarom laat je automatisch je schild zakken.”

Beeld © VRT

9. Siegfried Bracke wil via de rechter pensioenbonus van Kamer behouden: ‘Ik denk dat veel andere politici vandaag vloeken’

Voormalig Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) start een rechtszaak om zijn pensioenbonussen te behouden. “Voor sommige mensen bevestigt dit het beeld van politici als graaiers”, zegt professor politieke wetenschappen en De Morgen-columnist Dave Sinardet (VUB).

“Ik denk dat veel andere politici vandaag zullen vloeken. Zeker bij de N-VA, want zij hebben duidelijk geen enkele invloed meer op Bracke. Door hem blijft dat hele debat, dat nu toch wat naar de achtergrond verdwenen was, nog steeds warm.”

