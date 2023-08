‘Hoe ik rust vind? Niet, nooit’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Dirk de Wachter in gesprek met Jeroen Meus: ‘Veel families vinden het moeilijk om na een verlies bij elkaar te blijven. Wij zijn zeer close geworden’

Meus maakte het programma Dagen zonder broer, waarin hij zijn eigen rouw in beeld bracht. Hij zag twee opties: goed eten maken voor anderen of er een programma over maken. Het werd het laatste.

“Het was absoluut een vorm van therapie voor mij, dat programma maken. ­Dagen zonder broer heeft mij echt geholpen. Ik kan nu ook op een heel andere manier over verdriet praten. Ik ben de jongste van de drie en ook de impulsiefste. Mijn oudste broer en ik hebben het in het verleden wat moeilijk gehad. Wim was eigenlijk onze lijm. Hij zorgde voor de verbinding. Mijn oudste broer en ik zijn nu ontzettend close, net door het overlijden van Wim.”

Dirk De Wachter in gesprek met Jeroen Meus. Beeld Wouter Van Vooren

Amazon, Zoom, Apple en X: het zijn allemaal grote Amerikaanse bedrijven die eisen dat hun werknemers weer meer naar kantoor komen. Ook in België slaat de slinger stilaan weer de andere kant op. “Als je net voor je verlof een thuiswerkdag inplant, krijg je de opmerking: ‘Dat is om de valiezen in te pakken, zeker?’’

Rob Swinnen is CEO van EcoWater Europe, een bedrijf met 250 werknemers. ‘Wij hebben onze policy aangepast: thuiswerken is nu geen ­verworven recht meer.’ Beeld Tim Dirven

3. ‘Poetin vindt dat de erfenis van WO II te grabbel is gegooid’: op zoek naar de échte reden voor de Russische inval in Oekraïne

Vladimir Poetin wil de Russen via Oekraïne naar een ‘beschavingsoorlog’ met het Westen leiden. Zullen ze hem volgen? Roger Cohen van The New York Times reisde van Moskou naar Siberië en terug naar de grens met ­Oekraïne, op zoek naar antwoorden.

“Op mijn reis van Siberië naar Belgorod aan de westelijke Russische grens met Oekraïne, trof ik een land aan dat onzeker is over zijn oriëntatie en zijn betekenis, geprangd tussen de ­mythes die Poetin cultiveert.”

Een straat in de Zuid-Siberische stad Oelan-Oede, in de deelrepubliek Boerjatië. Rekruten kunnen hier tot 2.500 dollar per maand verdienen – vijf keer meer dan het gemiddelde loon hier. Beeld NANNA HEITMANN / NYT

4. Geliefden eren muzikant Tom Pintens (48) met intiem en uitbundig afscheidsconcert: ‘Hij had een groot talent om gelukkig te zijn’

Met een intiem en uitbundig concert in het Openluchttheater Rivierenhof namen de geliefden van Tom Pintens (48) donderdag afscheid van de muzikant. De Antwerpenaar overleed vorige week aan darmkanker, toch trad hij nog postuum op met ‘zijn’ Het Zesde Metaal.

“Ik heb nu al fomo”, zei Pintens toen hij zijn naasten over zijn plannen voor de dienst vertelde. Alleen belichten de teksten en nummers zoveel verschillende kanten van de geëngageerde veertiger dat het wel degelijk voelt ­alsof hij erbij is.

Zita Swoon speelde in de originele bezetting tijdens het afscheidsdienst van Tom Pintens. Beeld Wannes Cré

5. ‘Schrijvers hebben zichzelf irrelevant gemaakt. De literatuur is dood’: Herman Brusselmans neemt gas terug

De vaststelling dat zijn vak er niet meer toe doet, maar bovenal het vaderschap nopen Herman Brusselmans (65) tot een drastisch besluit: voor het eerst in zijn carrière neemt de auteur gas terug. “Schrijvers hebben zichzelf irrelevant gemaakt. De literatuur is dood.”

The angry young Belgian van weleer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar de woede is lang niet bekoeld. Het volstaat om naamgenoot Filip Brusselmans van het Vlaams Belang ter sprake te brengen om het vuur te laten oplaaien. Maar op gezette tijdstippen daalt er een ongewone tederheid over de schrijver neer, met name wanneer Roman Brusselmans ter sprake komt, “de kleine”, bijna een halfjaar oud.

Herman Brusselmans. Beeld Thomas Sweertvaegher

6. In Lahaina na de branden: ‘Huizen branden tot op de grond af en toeristen klagen dat ze niet op tijd een tafel krijgen’

Tientallen mensen kwamen er om het leven, meer dan duizend (historische) gebouwen zijn verwoest. In Lahaina, de stad die het zwaarst getroffen werd door de branden op Hawaï, vragen veel mensen die hun huis en job zijn kwijtgeraakt zich af of er nog wel een plek voor hen is.

Vanwege de dichtheid van de stad zijn door de brand zo’n 6.000 mensen dakloos geworden.

Inwoners die hun huis zijn verloren. Beeld ANP / EPA

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Eenentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Noordkaap-zanger en radiopresentator Stijn Meuris (58). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

“Ik vind het leven geen cadeau. In de eerste plaats al in de eerder filosofische zin: ik heb er nooit om gevraagd om hier rond te lopen.”

Stijn Meuris. Beeld © Stefaan Temmerman

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals radiopresentatrice Jolien Roets (38) en dj Hakim Chatar (34).

“Sinds ik met Jolien samen ben, is Apple Notes mijn beste vriend geworden”, grapt Hakim Chatar. Hij zegt het al lachend maar tijdens het gesprek blijkt dat hij zijn vriendin en de moeder van zijn kinderen door en door kent. Soms pingpongen de twee zo snel dat een buitenstaander hen amper kan volgen.

Jolien Roets (38) en Hakim Chatar (34). Beeld Rebecca Fertinel

9. Hans Vandeweghe onder de indruk van ‘buitenaardse’ Kopecky: ‘Ze heeft het gewicht van de koers gedragen’

De 27-jarige Lotte Kopecky heeft, na twee wereldtitels en een bronzen medaille als toemaatje eerder deze week op de wielerbaan, nu ook de wereldtitel op de weg gewonnen. “Ze controleerde van begin tot eind, toonde zich de patron van het peloton en reed weg waar ze dat wilde om solo te arriveren. Oververdiend”, zegt sportjournalist Hans Vandeweghe.

