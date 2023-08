‘Het liefst sterf ik in mijn atelier, met een sigaret in de hand’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. In geen enkel ander Europees land steeg het aantal langdurig zieken zo sterk als bij ons. Nu al staan een half miljoen mensen langer dan een jaar ‘op de ziekenkas’.

“Ik lees ze ook, de krantenkoppen. Waarin politici oproepen om ‘te vissen in de vijver van langdurig zieken’. Dat we ‘dringend’ ‘geactiveerd’ moeten worden. Alsof wij profiteurs zijn die maar in onze hangmat liggen. Zouden zij wel beseffen hoeveel pijn zo’n stigma doet?”

Het zit Lynn Formesyn (34) behoorlijk hoog. Want zelf wil ze dolgraag werken, alleen laat haar lichaam dat moeilijk toe. Acht jaar geleden kreeg ze de diagnose spondylitis ankylosans, een auto-immuunvorm van reuma.

Lynn Formesyn en Goedele Van Ruysevelt. Beeld Eva Beeusaert

2. Seksuoloog Lotte Vanwezemael: ‘Eigenlijk hebben we dat nooit ergens echt geleerd, onze grenzen aangeven’

Naast haar werk met zedendelinquenten, presenteert ze de podcast Lotte gaat diep en de tv-reeks We zien u. Seksuoloog Lotte Vanwezemael (30): “Ik denk dat het voor elke ouder verschrikkelijk is als ze je dochter ‘seksuoslet’ noemen.”

Geen enkele seksuoloog in Vlaanderen is de afgelopen jaren zo belaagd en beschimpt als zij. Te veel of te weinig bloot, te veel of net niet genoeg aanwezig in de media, veel te weinig aan het werk. “Terwijl mensen vergeten dat ik gewoon wel zeven jaar heb gestudeerd, en dat die commentaren me af en toe best raken.”

‘Eigenlijk hebben we dat nooit ergens echt geleerd, onze grenzen aangeven.’ Beeld Joris Casaer

3. Psychiater Dirk De Wachter beantwoordt een moreel dilemma: ‘Mijn broer vraagt om de haverklap of ik kan komen babysitten. Hoe geef ik mijn grenzen aan?’

Dirk De Wachter en Johan Braeckman buigen zich beurtelings over een ethische kwestie. Deze week: hoe ver reikt je verantwoordelijkheid als tante?

“Ik heb een paar jaar geleden beslist dat ik zelf geen kinderen op de wereld wil zetten. Nu heb ik soms het gevoel dat ik de gevolgen draag voor een levenskeuze die uiteindelijk toch die van mijn broer is. Tot nu toe durfde ik nog nooit ‘nee’ zeggen, onder andere omdat hij het belangrijk vindt dat ik een goede band opbouw met zijn zoontje.”

Beeld Flore Deman

4. Wie denkt dat een relatief grote groep ouderen een probleem is, kijkt het best even naar de gevolgen van een grote groep jongeren

Iets meer dan vijftig jaar geleden, in 1972, verscheen Grenzen aan de groei van de Club van Rome. Dat rapport bevorderde het milieubewustzijn, maar wilde er in de eerste plaats op wijzen dat “de mensheid niet kan doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen”.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid werd zo snel het tegenovergestelde gedaan van wat werd aanbevolen, schrijft Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Beeld Stefaan Temmerman

5. ‘Seks is maar seks, kun je met iedereen hebben’: tussen de lakens bij bekende koppels

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vroeg het deze zomer aan bekende koppels met een opvallend parcours. (Her)lees alle gesprekken uit de reeks ‘Tussen de lakens’.

“Ik had me voorgenomen – zoals zoveel vrouwen dat doen – om niet meteen met hem mee naar huis te gaan, wat er ook zou gebeuren. Ik zag hem op een bankje zitten aan het café waar we hadden afgesproken en eenmaal aan tafel voelde ik een enorme jeugdigheid mijn kant op rollen.”

Ruth Becquaert en Stijn Cole, Hakim Chatar en Jolien Roets en Luc Appermont en Bart Kaëll over hun relatie. Beeld Rebecca Fertinel/Eva Beeusaert

6. Zo creatief zijn Russische leiders om hun opponenten te doden: ‘Iedereen weet wat ‘een Mercader sturen’ betekent’

In Rusland zijn de voorbije jaren opvallend veel mensen uit een raam gevallen. Nu heeft Poetin ook een onderzoek gevraagd naar waarom het vliegtuig van Jevgeni Prigozjin is neergestort. Eén ding is zeker: in de kijker lopen is er altijd al gevaarlijk geweest.

De bekendste politieke moord uit de sovjettijd is natuurlijk die op Leon Trotski. Een geheim agent kon uiteindelijk in de inner circle van Trotski infiltreren en stak een ijspriem door zijn hoofd.

Russen inspecteren in de buurt van het dorp Kuzhenkino een deel van het gecrashte vliegtuig, waarin Jevgeni Prigozjin omgekomen zou zijn. Beeld AP

7. Zij laten de pil links liggen: ‘Mensen onderschatten hoe groot een kans op zwangerschap is’

Steeds meer vrouwen laten de pil links liggen. Terwijl op sociale media de hormoonmoeheid toeneemt, komen ouderwetse methodes zoals temperatuurmetingen of voor het zingen de kerk uit opnieuw in zwang. Maar wat zijn de gevolgen? Zijn er wel degelijk meer ongewenste zwangerschappen?

“Geen hormonen: op social media lijkt het allemaal rozengeur en maneschijn. Terwijl het risico om zwanger te worden minder benoemd wordt. Het is effectief wel een feit dat het minder betrouwbaar is dan als je een ­andere vorm van anticonceptie zou gebruiken.”

Beeld Getty Images

8. Kunstenaar Rinus Van de Velde: ‘Elk jaar neem ik me voor: ik ga meer drinken’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vierentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: kunstenaar Rinus Van de Velde (40). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

“Soms vraag ik me af waarom ik mijn leven zo nuchter heb doorgebracht. Misschien had ik af en toe eens zwaar moeten doordrinken of drugs nemen om mij even te laten gaan. Ik kan soms met jaloezie kijken naar mensen die zich waanzinnig amuseren, helemaal uit de bol gaan.”

Rinus Van de Velde: 'Het liefst sterf ik in mijn atelier, op die stoel daar, met een sigaret in de hand, terwijl ik naar mijn laatste tekening zit te kijken.' Beeld Stefaan Temmerman

9. ‘Alles, maar dan ook álles wat ik doe, is tot op de minuut ingepland. Zelfs mijn chillmomentjes zijn gechronometreerd’

Op haar vijftiende verhuisde Dua Lipa (28), een Britse met Albanese roots, in haar eentje naar Londen. Ze had maar één doel voor ogen: een wereldster worden. Met 89 miljoen Instagramvolgers en een hopeloos uitverkochte wereldtournee kun je wel zeggen dat het haar gelukt is. “Platenbazen investeren miljoenen. Als ik niet het beste van mezelf gaf, zou ik me een charlatan voelen.”

En haar fanbase verdient minstens evenveel respect: “Als ik beloftes doe, kom ik ze ook na. Ik heb aangekondigd dat mijn derde plaat zou uitkomen in 2024, dus zál ze ook uitkomen in 2024.”

