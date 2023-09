‘Er zijn bendes in Peru die vrouwen kidnappen om hen als prostituee te laten werken’: de 12 best gelezen interviews van augustus

De zomervakantie ligt achter ons. Die leverde bij De Morgen heel wat sterke interviews op. We blikken daar graag op terug en verzamelden de best gelezen interviews van augustus.

1. ‘Schrijvers hebben zichzelf irrelevant gemaakt. De literatuur is dood’: Herman Brusselmans neemt gas terug

De vaststelling dat zijn vak er niet meer toe doet, maar bovenal het vaderschap nopen Herman Brusselmans (65) tot een drastisch besluit: voor het eerst in zijn carrière neemt de auteur gas terug. “De meeste schrijvers zijn dommeriken die een goede zin kunnen opschrijven maar verder van niks weten.”

2. ‘Ik ben al een paar keer serieus teleurgesteld geraakt in mensen’: Jeroen Meus in gesprek met Dirk De Wachter

Op 31 december 2021 moest Jeroen Meus afscheid nemen van zijn broer Wim. Over het rouwproces maakte hij het programma Dagen zonder broer. “Mijn zoon van 11 gaat samen met mij naar therapie. Hij heeft op zijn leeftijd al extra veel meegemaakt.”

Overzicht. ‘Die ontdekking bracht mij veel inzicht in waarom ik bepaalde dingen denk’: lees de gesprekken die Dirk De Wachter deze zomer voerde

Vincent Van Quickenborne (50) neemt even de tijd om adem te halen na het heftigste politieke jaar uit zijn loopbaan. Hij moest met zijn gezin twee keer onderduiken in een safehouse na acute bedreigingen uit het drugsmilieu, de politievakbonden schreeuwden maandenlang om zijn ontslag, zijn vriend en partijvoorzitter Egbert Lachaert gaf er de brui aan en hij had een fysieke aanvaring met Frank ‘De Tank’ Vandenbroucke.

Beeld Jan Aelberts

4. Kim Van Oncen (37) en sportmanager Niels De Jonck: ‘Als je bij elkaar kunt thuiskomen, je hartslag voelt dalen en écht relaxed kunt zijn, dan heb je een ongeziene rijkdom verworven’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals actrice en presentatrice Kim Van Oncen (37) en sportmanager Niels De Jonck (35).

Beeld Rebecca Fertinel

5. ‘Natuurlijk heb ik liever dat ik er nog langer ben, maar dat is me niet gegeven’: Dirk De Wachter in gesprek met Mathias en Tore Sercu

Tore Sercu lijdt aan een agressieve vorm van kanker. Hij is palliatief. Praten met zijn ouders en zus werkt enorm verbindend. Ook vriendin Frauke is een rots in de branding. “Soms vraag ik me af: hoe kan het dat zij nog elke dag perfecter wordt?”

6. Deze dokter gaat de strijd aan met ultrabewerkt voedsel: ‘De enige functie van diepvriespizza’s is dat je ze koopt’

Toen de Britse dokter en BBC-programmamaker Chris van Tulleken (44) zichzelf op een dieet van ultrabewerkte voeding zette, raakte hij geconstipeerd, hij kreeg een rothumeur en dreigde te verdubbelen in omvang. In De voedselfuik onderzoekt hij waarom we ons zo graag volproppen met diepvriespizza’s en chips. “Onze hersenen worden gekaapt door de voedingsindustrie.”

Beeld JONNY STOREY

7. De ‘schaduwoorlog’ tussen Rusland en de NAVO: ‘De vraag is: wie knippert het eerst met de ogen?’

Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe meer Rusland de NAVO provoceert in het internationale luchtruim en wateren. Daar schuilt een Russische strategie achter, met maritieme handel als inzet. Een Russisch document uit maart van dit jaar werpt een verhelderend licht op de bedoelingen van Moskou, zegt oud-kolonel Roger Housen.

8. ‘Sommigen zijn boos omdat ze mij verantwoordelijk houden voor de dood van hun kind’: de arts die als bijnaam ‘Dr. Death’ kreeg

Zijn omstreden strijd voor een zachte, zelfgekozen dood leverde de Australiër Philip Nitschke (75) de bijnaam Dr. Death op. “Haal de middelen in huis. Doe het zelf en leg ze weg voor later.”

Beeld Sanja Marusic

9. ‘Een vrouw die hoogopgeleid is, verbaal sterk, en met ervaring, daar houdt niet iedereen van’: Nederlandse topminister stapt uit politiek na jaren van intimidatie

Zes jaar lang werd de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag eindeloos belaagd, bedreigd en geïntimideerd. Na de val van de regering-Rutte trekt ze de deur van de politiek achter zich dicht. “Ik dacht: het zal wel overwaaien. Maar dat is dus nooit gebeurd.”

Beeld Rebecca Fertinel

10. ‘Ik waarschuw hier al twintig jaar voor’: Jonathan Holslag over Chinese spionage

Het stelen van hoogtechnologische informatie? China draait er al jaren zijn hand niet voor om, blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. Volgens professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB) is Europa zich pas laat bewust geworden van dat gevaar.

11. ‘Er zijn bendes in Peru die vrouwen kidnappen om hen als prostituee te laten werken’: zij zagen hun dochter vertrekken, maar nooit terugkomen

Rugzak barstensvol gepropt, bergschoenen ingelopen, wandelroutes gedownload: miljoenen backpackers trekken ieder jaar de wijde wereld in, op zoek naar zichzelf, de natuur of het grote avontuur. Een aantal van hen verdwijnt ieder jaar van de radar, sterft in een ongeluk of wordt vermoord. We spraken met families van rugzaktoeristen die nooit terugkeerden. “Wachten op nieuws is het ergste”, zeggen de ouders van Natacha de Crombrugghe, die vorig jaar stierf in Peru. “Maar toen werd bevestigd dat ze was gevonden, voelde ik me als een blaasbalg die langzaam leegliep.”

Beeld rv - Geert Van de Velde

12. Audrey Hanard over de moeilijke maanden bij Bpost: ‘Wat me het meest stoort, is dat bijna niemand van de betrokken leidinggevenden lijkt te beseffen dat een rode lijn overschreden is’

Audrey Hanard (37) moest het gezicht van de vernieuwing bij Bpost worden maar ze werd de loods van een zwalpend overheidsbedrijf zonder stuurman. Buigen doet ze echter niet. “Ze hebben geprobeerd misbruik te maken van mijn gebrek aan ervaring.”