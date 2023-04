Boeren protesteren tegen de aanleg van een bos op agrarisch gebied

Een bos aanleggen in een dichtbevolkte gemeente is bepaald geen sinecure, zo bleek afgelopen week in het West-Vlaamse Wevelgem. Na het protest van een tiental buurtbewoners die bang zijn voor de stabiliteit van hun woningen door het bos (of omdat ze hun weidse zicht op de rivier de Leie verliezen), trokken ook de boeren uit de buurt ten strijde. Met hun tractoren zakten ze af naar het centrum waar ze om een gesprek vroegen met het schepencollege dat juist samenzat. De boeren vinden het niet kunnen dat Natuurpunt landbouwgrond gebruikt om er een bos te planten. Het landbouwersgezelschap trok niet alleen aandacht het hun tractorparade, ook de cassante uitspraken van Christophe Vandamme, boer met een akkerbouwbedrijf van dertig hectare, werden opgepikt.

“Ik weet dat ik geen blad voor de mond neem, maar ik kan dit niet op zijn beloop laten”, zegt hij als we hem opzoeken in zijn woonst in deelgemeente Moorsele. “Wij boeren zijn al jaren de kop van Jut, we krijgen van alles de schuld. Ja, er is een stikstofprobleem, ook in Nederland. Gevolg: als er bij ons één hond een drol legt op een hectare grond, is dat al te veel. En ja, we zitten met veel mensen op een klein gebied maar ik vind het niet kunnen dat ze een bos willen planten op grond dat bestemd agrarisch gebied is. Natuurpunt koopt het op, en zo raken de boeren steeds meer landbouwgrond kwijt.”

Stalin

Het is een gevecht van David tegen Goliath, klinkt het. Een gevecht tegen de ‘groene communisten’ zoals Vandamme het uitdrukt.

“Ik noem ze zo omdat ik de vergelijking maak met Stalin. Die moordde en onteigende vorige eeuw miljoenen boeren. De groene jongens hebben een ander gedachtegoed, dat weet ik ook wel. Maar met hun manier van werken, ben ik het niet eens.”

Dat er een gefrustreerde boer voor me zit, benadrukt hij. “Als we niets doen, verspreidt dit zich als een olievlek; vandaag is het in Wevelgem, volgend jaar in Moorsele. En de boeren delven het onderspit.”

Het betwiste stuk grond aan de Leie is 8,5 hectare groot en als de plannen doorgaan, wordt het Katerbos zoals het gaat heten, eind dit jaar aangelegd, met zo’n 20.000 bomen. “Het is heel eenvoudig”, stelt Kristina Naeyaert van Natuurpunt. “Als je bos wilt, dan moet je daar landbouwgrond voor gebruiken, het kan niet anders omdat er geen natuurgebied voorhanden ís. We leven in een dichtbebouwde gemeente met weinig stille recreatiemogelijkheden. Terwijl de mensen daar heel erg behoefte aan hebben. Groen is absoluut nodig voor ons welzijn. Daarnaast gaat het om klimaatadaptatie, de waterhuishouding en de biodiversiteit, allemaal belangrijke redenen.”

Je moet keuzes durven maken, vindt Naeyaert. “We weten allemaal dat we met klimaatproblemen zitten die we een stukje kunnen counteren door bebossing. Bovendien maken we er heel veel mensen blij mee. We krijgen nu eens de kans om een bos aan te planten en dan is het weer niet goed. Voor de boeren proberen we een stuk ruilgrond te zoeken, en die paar buren moeten niet klagen want die hebben zelf ook ooit een huis gebouwd waardoor ze het zicht van hún buren wegnamen.”

Water, wind en vuur

Intussen heeft Natuurpunt de vergunningsaanvraag voor het bos ingetrokken nadat de gouverneur van West-Vlaanderen had verkondigd dat er bijkomende vragen zijn. “Omdat het bij het Katerbos over agrarisch gebied gaat dat in natuur verandert, wil de gouverneur met alle betrokkenen om de tafel zitten”, zegt schepen Stijn Tant (cd&v). “Wij als gemeente zijn zeker niet tegen het bos maar we hopen een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is.”

Christophe Vandamme is alvast van niet van plan het erbij te laten zitten, mocht het Katerbos er komen. “Wij boeren hebben al alles meegemaakt. Water, wind en vuur. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, zeven dagen per week. En al ga ik over niet al te lange tijd met pensioen, ik vind dat die groene jongens hier niet zomaar mee weg kunnen komen. Met andere woorden: u hoort nog van ons.”

En zo blijven we bakkeleien in het dichtbebouwde Vlaanderen. De ene een bos, de ander de klos. Of vice versa.