‘Blijkbaar maak ik sommige mensen boos door over mijn ziekte te praten’: de 12 best gelezen interviews van juli

1. StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier over haar woelig jaar: ‘Hoe kapot mijn hart ook was, als mens ben ik voller geworden’

Ook deze festivalzomer huppelt Michèle Cuvelier (31) voor StuBru en Canvas tussen moshpit en backstage. Zelf heeft ze een ­woelig jaar achter de rug. ‘Ik ben op veel gebotst. Gelukkig heb ik wat meer grip op de zaak gekregen.’

Radiomaker Michèle Cuvelier. Beeld Thomas Sweertvaegher

Hij blijft het een ongelijke strijd vinden, die Oekraïne niet kan volhouden. Derk Sauer, de Nederlandse uitgever van The Moscow Times, is pessimistisch over de oorlog. ‘En de rode lijn, die schuift.’

Zijn dochters mogen geen TikTok-account aanmaken en als er ongure types op straat rondhangen, moeten we die aanspreken. ­Actie!, roept professor Jonathan Holslag (42), anders dreigt er een clash of civilizations. ‘We zijn koopjunkies die aan het infuus hangen.’

Professor Jonathan Holslag. Beeld Bob Van Mol

Hij is een intellectueel die al te zelden opduikt in het debat. Zijn nieuwe boek Scepsis, over ondergangsdenken, is een mooie kapstok om dat nog eens te doen. Historicus Olivier Boehme over oorlog, pandemie en gevaarlijke politici. ‘Het regent in onze geesten.’

5. Riadh Bahri over Martine Tanghe: ‘Achter die façade van het perfecte nieuwsanker zat een vrouw die haar collega’s omarmde’

Voor journalisten als Riadh Bahri was Martine Tanghe niet alleen een groot voorbeeld, maar ook een warme collega. Bahri en Tanghe hielden na haar pensioen nog contact. Ze keerde voor hem zelfs nog één keer terug naar de studio van Het journaal. ‘Haar goedkeuring was belangrijker dan een compliment van je baas.’

Goedele Wachters, Riadh Bari en Fatma Taspinar deelden allemaal dezelfde foto na het overlijden van Martine Tanghe. De 'laatste foto' dateert van 29 mei. Beeld Instagram Goedele Wachters

Op de drempel van zijn 65ste verjaardag heeft Tom Lanoye de politieke querulant in zichzelf nog eens geactiveerd. In Woke is het nieuwe Marrakech-pact tackelt hij Bart De Wever en zijn Vlaams-nationalistische kerk. ‘De canon is een typisch Belgische compromistekst.’

7. Dirk De Wachter in gesprek met Björn Soenens: ‘Blijkbaar maak ik sommige mensen boos door over mijn ziekte te praten’

‘Vier maanden geleden zag mijn leven er helemaal anders uit.’ VS-correspondent Björn Soenens (55) herstelt van longkanker. Psychiater Dirk De Wachter polst naar zijn mentale gezondheid. ‘Mijn geloof in de mensheid heeft een enorme boost gekregen.’

Dirk De Wachter gaat in gesprek met Björn Soenens. Beeld Wouter Van Vooren / Vincent Tullo

In het echte leven wordt Frances Lefebure (34) na de zomer moeder van een zoon. In het tweede seizoen van F*** You Very, Very Much krijgt haar personage dan weer levensbedreigend nieuws. ‘Tijdens de scènes over kanker heb ik niet aan mama gedacht.’

Actrice Frances Lefebure. Beeld Eva Beeusaert

We zijn allemaal iemands kind, dus kunnen we onze vader en moeder maar beter zorgvuldig kiezen, luidt de boutade. Een zomer lang spreken we ouders en kinderen bij wie die keuze enigszins gunstig heeft uitgepakt, over in de voetsporen treden dan wel eigen paden bewandelen, en over de lusten en lasten van een luisterrijke familienaam zoals pakweg Merckx. Eddy (78) en Axel (50) weten er alles van.

‘Jacotte is misschien niet de weervrouw die we zochten, maar wel de weervrouw die we nodig hadden’, zo filosofeerde een TikTok-gebruiker over de nieuwste aanwinst van de VRT. Het vat Jacotte Brokken (30) mooi samen: ze voelt als de toekomst, met haar uitgekiende mix van gortdroge wetenschap en bubbelende creativiteit in een hip socialmediajasje. Tussen het presenteren van twee weerberichten door vertelt ze hoe ze, sinds haar eerste weerbericht op 3 april, de voorbije maanden heeft beleefd. ‘Soms moet ik even stilstaan om te beseffen: ik kom op tv en op de radio. Crazy!’

11. Frans Grapperhaus, de man van actrice Maaike Cafmeyer: ‘De zaak-Bart De Pauw was niet nieuw voor mij’

Frans Grapperhaus (59) heeft het soort stem waar een mens rustig van wordt. Met een zachte Hollandse g, die hij na 20 jaar in Gent nog niet kwijt is, praat hij meer dan twee uur lang over zijn leven als muzikant, zijn passie voor boten, een donkere bladzijde in de geschiedenis en over hoe hij halsoverkop verliefd werd op Maaike Cafmeyer (50). ‘De zaak-Bart De Pauw was voor mij niet nieuw, ik was al samen met Maaike toen het gebeurde.’

12. ‘Acteurs van mijn generatie zitten thuis en zijn ongelukkig. Slechts 20 procent kan leven van het vak’: Els Dottermans en Anna Franziska Jäger

De oudste heeft het hart op de tong, de jongste wikt en weegt haar woorden zorgvuldig. Podiumbeesten Els Dottermans (59) en Anna Franziska Jäger (26) over hun vak, de liefde voor de kunsten en over een veranderend theaterbestel. ‘Het is alleen maar gezond dat een nieuwe generatie zich afzet tegen het verleden.’