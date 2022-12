Bereken zelf wat de torenhoge inflatie betekent voor uw loon: de nieuwe Ons Geld-nieuwsbrief

Beste lezer,

Elk nadeel heeft zijn voordeel, om de woorden van de legendarische Nederlandse voetballer Johan Cruijff te parafraseren. De torenhoge inflatie van afgelopen jaar heeft tot gevolg dat het loon van 1,3 miljoen werknemers – hoofdzakelijk bedienden – op 1 januari met ongeveer elf procent zal stijgen. Wat dat precies betekent voor uw loon, dat kunt u nu zelf berekenen dankzij een online tool die De Morgen ontwikkeld heeft. U ontdekt niet enkel wat u netto zal overhouden, maar ook hoeveel u zal betalen aan de fiscus en de sociale zekerheid. Verdient u bruto minder dan 2.500 euro per maand, vergeet dan zeker niet om de Vlaamse jobbonus aan te vragen. Die zorgt voor een extraatje tussen 10 en 600 euro op jaarbasis.

Dat het leven op alle vlakken duurder wordt? We hebben het er al vaak over gehad en ook deze keer ontsnappen we er niet aan. Wie studerende kinderen heeft, zal vanaf volgend academiejaar voor het eerst meer dan duizend euro inschrijvingsgeld moeten betalen voor het hoger onderwijs: 1.092,1 euro om precies te zijn. Al moet gezegd dat er studiebeurzen bestaan en dat België zo nog altijd bij de goedkoopste landen van Europa hoort. In zoverre zelfs dat de universiteiten volgend jaar met grote tekorten geconfronteerd zullen worden, voor de VUB gaat het over 14,8 miljoen euro. Er gaan nu stemmen op om het inschrijvingsgeld te diversifiëren, zodat degene die het zich kunnen permitteren (veel) meer zouden moeten betalen.

From hero to zero: het verhaal van Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, is voer voor een Netflix-reeks. De dertigjarige Amerikaan had op zijn hoogtepunt een vermogen van 25 miljard euro, maar zit nu in de cel. Hij werd maandag op de Bahama’s gearresteerd nadat Amerikaanse aanklagers strafrechtelijke aanklachten tegen hem hadden ingediend. Daarnaast heeft ook de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC Bankman-Fried beschuldigd van oplichting. Hij zou meer dan 1,8 miljard dollar opgehaald hebben via een “georkestreerde regeling om investeerders te bedriegen” en gebruikt hebben voor risicovolle investeringen, het aankopen van landgoed en het doen van grote politieke donaties. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Eén man kijkt met leedvermaak naar de hele saga, zoals blijkt uit zijn tweets: Elon Musk. Maar ook hij heeft er niet meteen de beste week opzitten. Musk heeft de fakkel van de rijkste mens van de wereld moeten overlaten aan Bernard Arnault, de Franse zaakvoerder van het luxeconcern LVMH. Die heeft nu 179 miljard euro, 16 miljard euro meer dan Musk. De beursspeculanten lijken er niet veel vertrouwen in te hebben dat Musk zijn rol als CEO van Tesla nog voldoende ter harte neemt, nu zijn aandacht bijna volledig naar Twitter gaat. Daar jaagt hij steeds meer mensen tegen zich in het harnas, bij een gastoptreden bij comedian Dave Chappelle werd hij minutenlang uitgejouwd. Nog maar pas besliste Musk ook dat Apple-gebruikers die een blauw vinkje bij hun naam willen geen 8 maar 11 dollar zullen moeten betalen. Het blijft een soap, waarvan we de laatste aflevering nog niet gezien hebben.

Veel leesplezier,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist