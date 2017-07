Zweeds festival gelast editie 2018 af na nieuwe golf van seksueel geweld

In Zweden heeft de organisatie van muziekfestival Bråvalla dat al vijf jaar lang in de buurt van Norrköping plaatsvindt, aangekondigd de editie van volgend jaar op te schorten. Het festival werd zowel vorig jaar als deze editie geteisterd door verschillende gevallen van seksueel geweld jegens vrouwen. Of het festival eventueel later een doorstart maakt, is nog niet bekend.

©REUTERS ©AP In een mededeling op hun website laat de organisatie weten dat het festival volgend jaar niet doorgaat omdat er dit jaar zeker vijf vrouwen op het festival verkracht werden. Ook zijn er meerdere gevallen van aanranding gemeld. De organisatie schrijft dat ze dit geweld betreurt en sterk veroordeelt. "We accepteren het niet op ons festival."



Ook vorig jaar kon de organisatie de veiligheid van vrouwen en meisjes op hun weide niet garanderen en werden verschillende gevallen van seksueel geweld gemeld. De Britse band Mumford and Sons kondigde toen aan het festival te boycotten zolang de veiligheid van het (vrouwelijk) publiek niet gegarandeerd kon worden.



De festivalorganisatie laat nog weten er alles aan gedaan te hebben om seksueel geweld te vermijden.