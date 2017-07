Wereldvrede op Tomorrowland: ‘De eerste Palestijn die ik tegenkom, geef ik een knuffel’

“De wereld gaat naar de haaien, maar als ze eindelijk stuk is, kunnen we opnieuw beginnen.” Achter de Main Stage praten we met David, een grote, gespierde man met blauwe baard uit Israël. Hij is niet de enige hier: Tomorrowland stikt van de Israëlische vlaggen. Of ze dan zo trots zijn op hun land, vraag ik. “Ik houd van mijn volk, maar ik moet niets weten van politiek. Net als in het oude Babylon denken politiekers dat men groter is dan God of het leven zelf. De machthebbers denken dat ze alleen zijn op de wereld, en geven alleen om geld en macht. Maar zo draait de wereld nu eenmaal: je hebt politiekers en oligarchen nodig. Het goede en het slechte zullen er altijd zijn.”