Welkom terug, The Streets!

StuBru-presentator Stijn Van de Voorde loopt elke week voor de muziek uit.

Reünies zijn nuttig voor alles en iedereen. Fans denken melancholisch terug aan hun jonge jaren waarin ze aanzienlijke bedragen zakgeld spendeerden aan platen, concerttickets en T-shirts van hun favoriete band. Artiesten zien het op hun beurt als een lucratieve manier om hun pensioen veilig te stellen.

Geld is zelden de enige drijfveer. Veel bands hunkeren oprecht naar een twee­de leven. Ego’s hebben soms iets meer tijd nodig om de banaliteit van een ruzie correct in te schatten. Verstand komt met de jaren. Wie voortdurend in de spotlights leeft, hunkert naar de schaduw. Tot de schaduw zijn ware gelaat toont. Een leven zonder aandacht, drank of drugs... Het is niet voor iedereen weggelegd.