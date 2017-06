Weemoedig voorwaarts: shoegaze is terug

“Vergeef ons grof taalgebruik, maar godverdomme, wat hadden we indertijd een schijthekel aan dat bespottelijke woord”, schudden Mark Gardener en Andy Bell van Ride meewarig het hoofd. Hoewel de term vandaag even neutraal klinkt als pakweg stonerrock, was shoegaze in de jaren 90 een veredelde spotnaam – bedacht door een of andere wijsneus van NME. De muziekrecensent van dienst dreef in zijn stuk de spot met het intense chorus-and-delay-effectbejag van gitaristen in de Britse pop en rock. Op die manier werd een kathedraalgeluid gecreëerd, waarbij de snarendrijvers van dienst onveranderd naar hun schoentippen bleven staren, hoewel ze met hun hoofd in dikke gitaarwolken zaten.