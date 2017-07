Warpaint moet trekken en sleuren op Rock Werchter

“Smijt je heupen los. Komaan, jongens!”, lachte zangeres Emily Kokal, net nadat ‘Heads Up’ een eerste – nochtans dansbare – stoot had uitgedeeld. Ze moest er bijna om smeken. “Volgende keer misschien”, dacht de halve tent. Haast niemand gehoorzaamde en dat was onbegrijpelijk. Het Amerikaanse viertal was namelijk verschroeiend aan de show begonnen. ‘Undertow’, ‘So Good’ en ‘The Stall’ waren eigenzinnig, funky en catchy – typisch Warpaint, zeg maar. Het enthousiasme van KluB C bereikte echter een dieptepunt.

©Stefaan Temmerman We hebben de resterende vijftig minuten naar oorzaken gezocht, maar niets gevonden. Met Emily Kokal en Theresa Wayman stonden er twee vrouwen in de vuurlijn met een verwoestende grinta. Geen enkele drumster streelt een cimbaal met zo’n buitengewone elegantie en finesse als Stella Mozgawa. En wie de paringsdans van Jenny Lee Lindberg met haar basgitaar zag, viel in zwijm. Of dat zou je toch verwachten.