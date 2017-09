Waarom werken Abba-liedjes zo goed?

Eigenlijk is Benny Andersson wel een beetje klaar met Abba. Eens in de zoveel tijd neemt hij zich voor om zich even aan iets heel anders te gaan wijden. Het schrijven van een theaterstuk, of een musical. Dan gaat hij even aan de piano zitten, de plek waar hij het gelukkigst is en de creativiteit hem al spelend vaak nog net zo komt aanwaaien als 45 jaar geleden.

Op zo'n moment is hij de muziek die hij tussen 1972 en 1982 met Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog en Anni-Frid Lyngstad maakte echt even kwijt. "Dan duikt, terwijl ik met mijn hoofd heel ergens anders ben, als een duveltje uit een doosje ineens weer zo'n flard uit een oude hit op.