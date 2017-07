Waarom 1967 het popjaar der popjaren is

O ja, 1967, popjaar der popjaren. Muzikale mijlpaal van tingelende sitars, eeuwige aardbeienvelden en eindeloos echoënde gitaren en wah-wahpedalen, van Hendrix en de Stones. Wie er niet bij was, moet het doen met de clichés uit de overlevering, uiteraard vloeistofdiapaars gekleurd.

Zomer der liefde en bloemen in het haar. Monterey Pop Festival en 'If You're Going to San Francisco', love-ins in het Vondelpark én de inzegening van popkerk Paradiso. Wat een jaar. Zeggen de hippies. En waarom zouden we de hippies wantrouwen, dat waren toch in- en ingoede mensen?