Vier dagen Rock Werchter: wat kost dat eigenlijk?

Dag drie van Rock Wechter. De dag dat de vermoeidheid zich stilaan laat voelen en die beloofde regen er ein-de-lijk is. Maar hoe zit het met de portemonee? Vijf festivalgangers maken de rekening.

“Het eten is te duur” ©Bas Bogaerts

Annelien (20), student Combiticket: 236 euro Camping: 27 euro Eten & drinken: 20 euro Boodschappen: 25 euro Totaal: 308 euro Voor deze studente pedagogische wetenschappen is vier dagen Rock Werchter een kostelijke bedoening. “Zeker het eten kost hier veel. En de porties zijn zo klein.” Maar Annelien en haar vriendinnen komen voorbereid aan de start. Te beginnen met een flinke voorraad pasta en wijn om op de camping alvast een fond te leggen. Suikerwafels in de rugzak helpen dan weer tegen dipjes op de weide. Bovendien hebben ze op dag drie al uitgedokterd welke maaltijd het best scoort in de verhouding ‘prijs – gevulde maag’. “Frieten zijn een aanrader en met de pasta van twee eetbonnen heb ik ook goed gegeten.” De wraps zijn ook niet slecht, oppert een vriendin, maar daar is Annelien het niet mee eens. “Toch drie bonnen”, merkt ze op. Aan cava en andere fancy drankjes wordt hier geen euro verspild. Haar dorst lest ze door bekers te rapen in ruil voor gratis bonnetjes. Annelien heeft haar ticket zelf betaald, en daarvoor legde ze flink het loon van haar studentenjob opzij. “Ik heb getwijfeld, hoor. Maar toen ik de line-up zag, heb ik dat ticket toch maar gekocht. Thuis zitten balen is ook niet leuk.”

“Dit is mijn vakantie” ©Bas Bogaerts

Bapke (28), winkelbediende Combiticket: 236 euro Hotel: 250 euro Eten & drinken: 250 euro Totaal: 736 euro “Ik ga niet op reis, dus ik beschouw Rock Werchter als mijn vakantie”, haalt de Nederlandse Bapke haar schouders op. We treffen haar in de Apero, waar ze met haar lief en vrienden nipt van een speciaalbier. Ze staan rond een schotel sardientjes, ham, olijven en nog meer lekkers. Deze festivalgangers zijn hier duidelijk niet on a budget. Duur, dat is relatief, vindt Bapke. “Eerlijk? Ik ben er niet zo mee bezig. Ik eet en drink hier wat ik wil.” Zo’n hotelkamer tikt natuurlijk wel wat aan, maar haar vriend heeft echt geen zin om hier in een tent te kruipen. “Als je werkt, dan kan het wel. Hier spaar ik een heel jaar voor. Wat maakt twintig euro meer of minder dan nog uit?”

Danny (49), technieker Combiticket: 236 euro Eten & drinken: 125 euro Totaal: 361 euro Danny en zijn posse zijn nog maar aan hun tweede dag bezig. Daarom valt de consumptierekening nog wel mee. Dat, en het feit dat hij pistoletjes met beleg heeft meegenomen. “Dat vind ik nu eenmaal lekker.” “Rock Werchter is een dure bedoening. Maar weg is weg, zeg ik altijd.” Hij bedoelt: op een uitje als dit worden de centen niet geteld. Sparen voor dit festival doet hij evenmin. “Als je bijna vijftig bent, dan moet je daar toch niet meer mee bezig zijn”, mompelt zijn compagnon, en Danny knikt instemmend. “Voor ons is dit toch een beetje congé.” Maar fijnproeverskost als sardientjes en olijven, dat vindt hij er toch een beetje over. “Ik heb mij wel al bedacht dat het voor studenten niet gemakkelijk kan zijn. Maar ja, de examens zijn net gedaan en die gasten willen feesten. Dat heeft Rock Werchter toch goed gezien.” Zijn maat komt er tussen: hij heeft nog steeds zijn ticket van TW 1987. 650 Belgische frank betaalde hij daar toen voor. Er wordt druk gerekend. “16 euro is dat, zeker?” Ja, zo is dat.

“Op de camping slapen? Zot!” ©Bas Bogaerts

Stijn (32), bediende Combiticket: 236 euro Eten & drinken: 160 euro Totaal: 396 euro Ha, de geneugten van het vast inkomen. Stijn herinnert zich nog goed de tijd dat het centen tellen was op Rock Werchter. “En bekers rapen. Maar dat doe ik echt niet meer. Nu let ik niet meer op mijn geld.” Ja, hij vindt zo’n festival best duur. “Maar als je al die bands in een zaal wil gaan zien, dan ben je veel meer geld kwijt.” Slaapt hij op de camping? “Zot! Ik slaap gewoon thuis. Niet om te besparen, hoor. Een bed is gewoon veel comfortabeler.” Waar hij zeker geen geld aan kan geven, zijn T-shirts en andere merchandise. En aan een speciaalbier? “Is hier speciaalbier? Dat gaan we dan meteen even zoeken.” Sparen voor deze vierdaagse doet deze werkmens niet, en er iets anders voor laten evenmin. Ha, de geneugten van het vast inkomen. “Het is echt veel fijner als je er niet meer zo op moet letten.”

“Mijn vader betaalt mijn drank” ©Bas Bogaerts