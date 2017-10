Vergeten grooves uit de archipel

Indonesië halverwege de sixties: de meisjes van de westers geïnspireerde garagerockband Dara Puspita vluchten naar Thailand. Want onder het regime van president Soekarno was zelfs het beluisteren van The Beatles een misdaad. Vandaag komt Dj Tavid Tarigan met zijn digitale archief vol vergeten grooves.

Dara Puspita is maar een van de vele ondergesneeuwde Indonesische bands die terug te vinden zijn in het digitale archief Irama Nusantara. Je kunt eindeloos blijven snuisteren tussen de Indonesische jazz, funk, rock, disco én pop die David Tarigan beschikbaar maakte voor de wereld.

In 1999 startte Tarigan, toen nog kunststudent, samen met enkele vrienden een website op. “We deden audiotransfers, scanden hoezen in, en transcribeerden teksten om ze te uploaden naar onze site”, zegt hij. “Maar de eerste versie daarvan was maar eventjes actief.” Nadien hadden ze een tijdje een radiozender als medium om hun persoonlijke verzameling te delen. “Maar de enthousiaste reacties van luisteraars deden ons beseffen dat er een grote interesse was voor vergeten Indonesische muziek. Toen besloten we om ons archiveringsproject serieus te nemen.” Zo ontstond in 2012 Irama Nusantara, in het Nederlands: ‘het ritme van de archipel’.