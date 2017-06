De nieuwe energiedrank op Best Kept Secret: koffie!

“Hey, laten we hier even een koffie drinken”, zegt een festivalganger tegen zijn kompaan. Ze stoppen bij Zwart Goud, een van de vele koffietrucks op het festivalterrein. Ze schuiven vijf minuutjes aan in de blakende zon en gaan voor een dubbele espresso en een ijskoffie. Bio, uiteraard. En daar zitten ze dan, met een hoop mensen op de grond te nippen van hun koffie. “Als je kan kiezen tussen een Red Bull of een koffie, dan kies je toch voor het eerste”, zegt een van de klanten, alsof het de logica zelve is.

“Geweldig, toch”, vindt een jonge, Belgische vrouw die op een bank met koffieliefhebbers zit. “Op Belgische festivals is het zoeken naar een kop koffie, laat staan een déftige kop koffie, hier verkopen ze als zoete broodjes. Waarom nemen Belgische festivals hier geen voorbeeld aan?” Ze heeft gelijk, de kopjes vliegen de deur uit. Het kleinste standje op de weide verkoopt zo’n 1.300 bekertjes per dag. Bij een andere koffietruck jagen ze er per dag zo’n dertien zakken koffie van een kilo door. En met het warme weer doet ook ijskoffie het ontzettend goed.

Koffie vliegt over de toonbank in Best Kept Secret.

Fairtrade 2.0

Aan het water – Best Kept Secret vindt plaats rond een meer – proberen twee sympathieke Nederlanders voorbijgangers te lokken met FairChain-koffie. “Fuck fairtrade”, zegt Bart Drion van Moyee Coffee. “Wij zijn de eerste in Nederland die fairchain-koffie aanbieden, waarvan de bonen gebrand worden in het land van herkomst.” De ondernemers vinden het belangrijk dat de boeren in Ethiopië de juiste prijs krijgen voor hun koffiebonen. “Die boeren krijgen doorgaans maar twee procent van de verkoopprijs in de supermarkt. Daarom zijn we naar Ethiopië getrokken, waar we enkele arme boeren hebben geleerd hoe ze zelf hun koffiebonen moeten branden. Zo verdienen ze meer geld omdat ze een eindproduct verkopen in plaats van een grondstof.”

Wie genoeg koffie op heeft voor één dag, maar toch nog een oppepper kan gebruiken, kan Cascara eens proberen – een frisdrank gemaakt op basis van de koffiebes, die normaal gezien wordt weggegooid. Het is de ideale boost na een middagdipje, want er zit zeer veel cafeïne en vitaminen in. “Het heeft een koffie-achtige nasmaak”, merkt een proevende festivalganger op. En ook hiermee help je de boeren. Die verdienen twee keer meer omdat ze niet enkel de koffiebonen, maar ook de koffiebessen kunnen verkopen. Bart Drion wil het drankje festival proof maken door er wodka of rum aan toe te voegen. “We hebben Pukkelpop al gecontacteerd, maar die lijken jammer genoeg niet geïnteresseerd.”