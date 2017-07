Veel rockgeweld op derde festivaldag Rock Werchter

Met headliners 'System of A Down' en 'Linkin Park' valt er nog meer rockgeweld te verwachten op het hoofdpodium. Het is er ook uitkijken naar bluesmuzikant Seasick Steve en groepen als Passenger op de andere podia.



Na twee droge festivaldagen heeft het vannacht en in de vroege ochtend flink geregend in Werchter. "We hebben desondanks geen campings moeten ontruimen. Wel is er hier en daar wat meer steenslag aangevoerd en werd het water weggezogen uit grote plassen", aldus burgemeester Dirk Claes (CD&V) van Rotselaar.