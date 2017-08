Van Morrison zorgt voor uitverkochte slotdag op Jazz Middelheim

Het wisselvallige weer speelde ook Jazz Middelheim de voorbije dagen wat parten, maar aangezien Antwerpen het telkens vanaf de avondval droog hield, werd het toch ook buiten de twee concerttenten een gezellige bedoening.



Op muzikaal vlak gooide donderdag vooral Joshua Redman hoge ogen met zijn Still Dreaming-kwartet, terwijl vrijdag de "Beat Music" van drummer Mark Giuliana het meest over de tongen ging, al was ook de "Brexit Big Band" van Matthew Herbert een opvallende verschijning door hun uitstapjes naar elektronica en een wat bizarre vorm van cabaret met de nodige interactie met het publiek.



Zaterdag stond Jazz Middelheim hoofdzakelijk in het teken van eerbetoon aan grote voorbeelden. Opmerkelijk was het concert van gitarist Bill Frisell en zijn band, die aan de slag gingen met nummers van John Lennon. Klassiekers als "Come together" of "Julia" kregen dankzij viool en pedal steel gitaar een 'rootsy' behandeling. Een erfenis die -mede door de herkenbaarheid- door het publiek gesmaakt kon worden.



Eerder op de dag had de Amerikaanse jazzauteur Ashley Kahn een interessant panelgesprek over de invloed van de 'high priest of bebop' Thelonious Monk op hedendaagse muzikanten: hoe de pianist tegelijk melodieus én 'edgy' speelde in een geheel eigen stijl.



De afsluiter van zaterdag, de kranige 91-jarige pianist Randy Weston, bracht dat met stijl in de praktijk. Zijn band bracht enkele van de bekendere Monk-nummers (onder meer "Well you needn't"), maar Weston liet ook niet na om de belangrijke erfenis van de "Afrikaanse voorvaderen" in woord en muziek toe te lichten. Voortrekker van de Afrobeat, drummer Tony Allen, had de dag dan weer onder een stralende zon geopend met een mooie ode aan zijn voorbeeld Art Blakey. "In my own way, but with respect," zoals hij het zelf uitdrukte.



Zondag was het op de slotdag dan weer vooral uitkijken naar Van "the Man" Morrison, die met hits als "Gloria" in zijn achterzak een breder publiek aanspreekt dan de pure jazzliefhebber. De Noord-Ierse ster werd op het hoofdpodium voorafgegaan door talent van eigen bodem met Dans Dans, het eclectische trio van Bert Dockx, Frederic Jacques en Steven Cassiers.