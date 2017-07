Van Hollywood naar het Vlaamse platteland: Belgische producer LIMITS maakt indruk

In 2008 heette Andras Vleminckx nog Eightysix en kampeerde hij in Hollywood in de studio van popsterren als Taio Cruz en Kat Deluna. Vandaag klopt de Belgische producer onder de naam LIMITS aan de deur van de housewereld.

Er gaan stilaan ook deuren open voor LIMITS. The Magician, Claptone en Lost Frequencies zijn slechts enkele dj’s die de muziek van Vleminckx in de armen sluiten. Wie de Belgische producer op Tomorrowland in de House of Masks-tent de ene melodiebom na de andere zag droppen, wéét nu ook dat hij iets in zijn mars heeft.

Share "Toen ik daarnet van het podium stapte, voelde ik pas echt hoe fijn dit is." “Het was bangelijk”, glundert Andras Vleminckx, wanneer we hem vijf minuten na zijn set treffen. Tomorrowland was de eerste echte waardemeter na zijn koersverandering. Hiphop maakte plaats voor house, en die frisse wind bevalt ons wel. “Het voelt bevrijdend om muziek te maken zonder verplichtingen. In het verleden werkte ik in opdracht van iemand anders, nu heb ik alles in eigen handen. Ik besef nu pas dat ik dit al veel langer moest doen.”

In het klantenbestand van de Vlaming pronken grote namen. Correctie: pronkten. Kat Deluna en Taio Cruz domineerden in 2008 de hitlijsten, in eigen land kwamen Kate Ryan en Kaye Styles regelmatig bij hem over de vloer. Dat tijdperk is echter voorgoed voorbij. “Ik was die popmuziek meer dan beu. Het voelde bovendien vooral als mijn beroep, terwijl LIMITS is ontstaan uit passie. Ja, ik verdiende in het verleden best goed, maar toen ik daarnet van het podium stapte, voelde ik pas echt hoe fijn dit is.”

Dagrotatie LIMITS zorgde met zijn zweverige house voor de verkoeling waar Tomorrowland om schreeuwde. Het melancholische ‘Masterpiece’, zijn toekomstige single, was dé verrassing van zijn set – een megalomane titel, maar Andras Vleminckx is de bescheidenheid zelve. “Ik kon mij niet permitteren om hier een slechte beurt te maken, en toch wilde ik graag experimenteren. Het doet mij deugd dat mijn volgende single zo goed werd onthaald. Eerlijk? Als het anders was geweest, zou mij dat niet zozeer raken. Ik doe dit enorm graag, dat is het voornaamste.”

©Stefaan Temmerman Vleminckx zag zijn energiepijl opnieuw pieken, toen hij zich inschreef voor een opleiding muziekproductie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. “En die toelatingsproeven zijn echt niet te onderschatten”, lacht hij. “Ik heb moeten zwoegen om de selecties te overleven.” Het is achter de schoolbanken dat hij LIMITS tot leven riep. “Het was de eerste keer dat ik een eigen project uit de grond stampte. In het eerste jaar schreef ik ‘Fading Away’ als eindproject, en voor ik het wist, was het een single in dagrotatie. Je kan moeilijk beter beginnen.”

Dat zijn studies hem tot uitersten drijven, zorgt ervoor dat hij gemotiveerd blijft, zegt hij. “Ik kom uit een omgeving waar een wereldster als Taio Cruz mij vroeg om kopieën van andere artiesten te maken. Dan begrijp je wel dat het mij voldoening geeft om notenleer te volgen of arrangementen uit te schrijven. Ik ken mijn programma’s nu vanbinnen en vanbuiten.”

Slaapkamerbeats Was house, na hiphop, eigenlijk een logische stap? “Ik werkte dan wel aan hiphopbeats, maar na mijn uren luisterde ik vooral naar UK garage en house. Ik herinner mij nog goed dat ik in de Virgin Megastore stond en dat er een plaat van M.J. Cole (Britse houseproducer en dj, elv) in de rekken lag. Zo ben ik met het genre in aanraking gekomen. Ik heb door de jaren heen veel housebeats gemaakt die in mijn slaapkamer zijn gebleven.”

Share "Vroeger had ik een missie, nu heb ik geen doelstellingen meer." Nu schrijft hij opnieuw thuis, meer bepaald op de zolderkamer van zijn ouders. “Ik kom uit een gezin van twee pianisten. Mijn vader heeft de zolder omgetoverd tot een ruimte om optredens te organiseren, nu heb ik er een studio. Ik heb een uitzicht over de Vlaamse velden. (lacht) Ik hou wel van de natuur. Ik werk liever zo dan in een donkere ruimte zonder lucht.”