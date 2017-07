U2 nodigt Amnesty International uit voor petitie-actie

2016 was vooralsnog het dodelijkste jaar voor vluchtelingen en andere migranten die de Middellandse Zee probeerden over te steken. Meer dan 4.500 mannen, vrouwen en kinderen verdronken of verdwenen tijdens hun overtocht. In 2017 blijft de dodentol stijgen. Ondanks deze tragedie hebben Europese overheden ervoor gekozen om minder patrouilleboten de zee op te sturen.



Amnesty International vraagt aan de leiders van de Europese Unie meer inspanningen te leveren om mensen te redden van de verdrinkingsdood op de Middellandse Zee. "Ze mogen niet langer samenwerken met de Libische autoriteiten om migranten terug te brengen naar dat land", zo klinkt het.



Voor de start van het concert van U2 zullen Amnesty-activisten aan de muziekliefhebbers vragen om een petitie te ondertekenen die gericht is aan premier Charles Michel. Hij moet ervoor zorgen dat ook de Belgische regering en de Europese Unie het redden van mensenlevens op de eerste plaats zetten.