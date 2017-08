U hoeft uw neus niet op te halen voor de Pet Shop Boys

“I love you”, zingt Neil Tennant in het belachelijk simpele popdeuntje ‘Rent’, zoals miljoenen hitjunkies het hem voordeden. Wat volgt, is minder evident: “You pay my rent.” Het sarcasme druipt zowel van de lyrics als van de bijhorende videoclip van Derek Jarman. Ja, dé Derek Jarman, een van de eigenzinnigste en meest avant-gardistische filmmakers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. En laat de Pet Shop Boys nu – niet zo geheel – toevallig ook een van de eigenzinnigste en meest avant-gardistische popbands uit de Britse geschiedenis zijn.

En ja, ik weet het, de flamboyante Neil Tennant en de meer beduusde Chris Lowe hebben de voorbije 36 jaar ook een karrenvracht rommel op de wereld losgelaten, met die beschamende Village People-cover ‘Go West’ als verre van het absolute dieptepunt. Maar Tennant en Lowe zijn ook degenen die David Bowie aan ‘Hello Spaceboy’ liet prutsen, ze inspireerden de afgelopen decennia iedereen van Madonna en Stuart Price tot Trent Reznor en – zoek het maar op – Axl Rose, ze joegen en passant Bono de gordijnen in met hun dionysische mash-up van ‘Where the Streets Have No Name’ en ‘I Can’t Take My Eyes off You’, ze brachten undergroundclubcultuur in de mainstream met instant klassiekers als ‘Left to My Own Devices’, ‘Domino Dancing’, ‘Heart’ en ‘Being Boring’, en veruit het belangrijkste: ze verheven kauwgompop tot kunst.