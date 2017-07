Tweede weekend Tomorrowland loopt rustig ten einde

In het tweede weekend stonden onder meer dj-sets gepland van Armin van Buuren, Deadmau5, Rafi Khan, Dimitri Vegas & Like Mike, Snake en David Guetta. Martin Garrix sluit dit jaar op de mainstage het festival af.



Het tweede weekend werd onder meer opgemerkt door het bezoek van verschillende regeringsleden onder wie premier Charles Michel, die het terrein op ging en selfies liet nemen met bezoekers en handjes schudde.



De aanloop naar het festival ging nog gepaard met controverse over de algemene screening van Belgische festivalgangers, waarbij enkele tientallen bezoekers op basis van niet-publieke politie-informatie de toegang werd geweigerd. Het is volgens de Tomorrowlandorganisatie niet duidelijk of drie personen die de weigering bij de kortgedingrechter met succes hebben aangevochten, ook effectief naar het festival zijn gekomen.



Hoe dan ook is de organisatie tevreden met ook het tweede weekend van de dubbeleditie. "Alles is vlot verlopen, zonder noemenswaardige incidenten. Het weer is fantastisch geweest", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "Morgenvroeg start de uitstroom van de 38.000 kampeerders op Dreamville. Om 14.00 uur moet iedereen van het terrein af zijn."



Meteen na afloop van het festival starten de afbraakwerken, die circa drie weken in beslag nemen. Op 11 augustus moeten wel al alle activiteiten op De Schorre opnieuw mogelijk zijn.