Twee overlevende Beatles gaan samenwerken: Paul McCartney speelt mee op nieuw album Ringo Starr

Starr’s negentiende solo album Give Me Love zal verschijnen op 15 september, met daarop ook twee liedjes daarop McCartney te horen is. 'We’re on the Road Again' en 'Show Me the Way' zijn odes aan Starrs vrouw Barbara Bach.

“We zijn nog steeds hechte vrienden,” zegt Starr over zijn voormalige Beatles-collega aan het persagentschap Reuters. “Hij is op tour en heeft zijn eigen leven. Ik geef ook optredens terwijl ik platen aan het maken ben. McCartney was in de buurt, dus heb ik hem opgebeld met de vraag of hij op enkele nummer wou meespelen."

“McCartneys baspartijen zijn de beste ter wereld,” vervolgt Starr. “Ik hou van de manier waarop hij speelt.”