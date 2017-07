Twee geweigerde bezoekers Tomorrowland mogen na evaluatie toch binnen

"De informatie die door hen werd aangebracht, was op het ogenblik van de initiële screening nog niet voorhanden", aldus de federale politie. "In de andere gevallen werd de beslissing behouden. Deze personen zijn per mail verwittigd."



De federale politie legt nog uit dat de vooruitgeschoven identiteitscontrole gebeurde op basis van artikel 34 van de Wet op het Politieambt. Daarbij kan de bestuurlijke overheid een identiteitscontrole toestaan en ook de manier waarop bepalen. "De mogelijkheid van dergelijke controle stond ook vermeld in de voorwaarden van de organisatie bij het aankopen van een toegangsticket", aldus nog de federale politie, die zegt de controle op een transparante en wettelijke basis te willen uitvoeren.



Praktisch onmogelijk

De controle is vooruitgeschoven "omdat een identiteitscontrole ter plaatse niet alleen praktisch quasi onmogelijk zou zijn (heel lange wachttijden) maar ook een onveilige situatie zou creëren", aldus nog het persbericht van de federale politie.



In totaal kregen 37 mensen te horen dat ze ondanks hun ticket niet welkom zijn. Er blijven nu dus nog 35 personen met een 'festivalverbod' voor Tomorrowland.