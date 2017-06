Tussen wietdamp en barbecuewalm: de suprise party van 2manydjs

Ja hoor, de Dewaeles stonden met Soulwax op de affiche dus wie een béétje de puzzelstukjes bij elkaar legde, kon vooraf raden dat de mysterieuze 'surprise act' op het gezellige FOUR-podium wel eens uit Gent afkomstig zou kunnen zijn.

Stephen en David knalden meteen een elektronisch getweakte versie van David Bowies 'Let's Dance' uit de boxen, plagerig weggefilterd, dan weer met de bassen op elf. 'Night Time In The Switching Yard', van Warren Zevon zowaar, leek een diabolische "fuck you" aan de hipsters die samenklitten op het kleine houten pleintje. Minimal elektro? Mash up madness? Nope, de Dewaeles leggen gewoon de muziek van je vader op! Heerlijk.

'The Safety Dance' van Men Without Hats lag lichtjes verbouwd in het warme balearic discobadje te sudderen dat de fans wellicht deed denken aan Despacio Soundsystem, het vinylproject dat de boys met James Murphy in het leven riepen. En hop, daar kregen de trendspotters toch nog heet spul van het DEEWEE-label: 'Heaven Scent', een recente Soulwaxclassic. Of ze bliezen hun sprankelende remix van Tame Impala's 'Let It Happen' door uw zweterige kapsel.

Moedig anders wel, al die party people die zich onder een loden zon het verschot dansten, tussen wietdamp en barbecuewalm. De DeeWees gooiden nog wat blikkerige beats in het soepje tot bij 'Pump Up The Jam' van Technotronic, met toegevoegde acidbliepjes, en de orkestrale discokitsch van Harry Thumann. Handen, benen en willekeurige ledematen schoten de lucht in, Stephen en David stonden te blinken in hun dj-stal (zonnecrème, jongens?) en wij kregen nog meer zin in die Soulwaxshow van straks.

Missie geslaagd. En nog maar eens bewezen dat de Dewaeles met alles wegkomen. Lucky bastards.

Gezien op Best Kept Secret.

Soulwax speelt op 2 juli op Rock Werchter.