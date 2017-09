Triggerfinger in Beursschouwburg: een veelkoppig rockmonster

Ze zijn er, na een slopende internationale tournee, een tijdje tussenuit geweest, de heren van Triggerfinger. Een gevalletje van reculer pour mieux sauter, zo bleek in het bloedhete bovenzaaltje van de Beursschouwburg al meteen bij opener ‘Upstairs Box’ uit de puike nieuwe plaat Colossus. De atmosferische intromuziek werd bruut doorsneden door Ruben Blocks messcherpe, feedbackende gitaar terwijl ritmetandem Mario Goossens (drums) en Paul Van Bruystegem (bas) deden wat ze altijd al hebben gedaan: een granieten groove de zaal in pompen.

De grootste verrassing in die eerste song was achteraan op het podium te vinden: gitarist Geoffrey Burton, onder meer bekend van bij Arno, joeg wat extra waanzin door deze brok dampende stonerblues. Yup, de heilige Drievuldigheid duldt zowaar een vierde man naast zich – en soms zelfs een vijfde, want ook toetsenist David Poltrock zal tijdens de komende concerten de sound komen bijkleuren.

(Lees verder onder de foto.) ©Bas Bogaerts

Dat bleek toch weer dé kracht van Triggerfinger: ze bliezen lucht in hun loodzware rock, zodat je er ook op kon dansen. De band beet de Beursschouwburg van bij het begin in het nekvel en zou pas lossen na de verschroeiende bisronde, met onder meer 'Big Hole', waarbij Ruben Block zijn tanden bloot grijnsde: "Dit werkt wel, wij en jullie in één kot." Brussel en Triggerfinger, het bleek inderdaad een 'Perfect Match', net zoals in de song met die titel de melodieuze verfijning en de snoeiharde riffs elkaar naadloos vonden.

©Bas Bogaerts Dat bleek toch eens te meer dé kracht van Triggerfinger: ze bliezen lucht in hun loodzware rock, zodat je er ook op kon dansen. Op die manier leverde ‘And There She Was, Lying in Wait’ het bewijs dat je ook sierlijk kunt ploegen en trippelde ‘First Taste’, als een olifant door de porseleinkast. Wij moesten denken aan het beste van Masters of Reality – en dat is altijd een goed teken.

Kortom, het oudere werk had nog niets ingeboet aan lust for life – zie ook de pesterige pauzes in 'By Absence of the Sun', de bijna tastbare beklemming in 'Black Panic' en de omhelzing die een wurggreep werd in 'All This Dancin' Around'. Maar het fraaist waren toch de details in de nieuwe songs die het geluid van Triggerfinger hadden opgefrist. Neem nu de single 'Flesh Tight': zó compact en groovy klonk deze band niet eerder. Of de manier waarop de koebel van Mario Goossens 'Bring Me Back a Live Wild One' voortstuwde. Het resultaat? Héérlijk luchtige glamrock met een naar 'Get It On' van T. Rex zwemende killerrif die het zweet voor én op het podium deed stromen – wij beklagen de werknemers van de stomerij waar Triggerfinger zijn kostuums laat wassen.