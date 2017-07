Topman verzekert: "SoundCloud blijft voortbestaan"

"Er doen op dit moment een hoop geruchten de ronde over SoundCloud", begint Ljung in een reactie op berichten dat het bedrijf nauwelijks het hoofd boven water kan houden. "Het zijn gewoon geruchten. De muziek op SoundCloud gaat niet weg. Niet in vijftig dagen, niet in tachtig dagen en niet in de nabije toekomst. Jullie muziek is veilig."



Het bedrijf kondigde eerder deze maand aan dat ruim veertig procent van de eigen werknemers wordt ontslagen. In totaal verdwijnen 173 banen en gaan ook de kantoren in San Francisco en Londen dicht. De muziekdienst stelde dat dat nodig was om beter tegenwicht te kunnen bieden aan concurrenten als Spotify en Apple. Afgelopen week berichtten verscheidene media dat het zo slecht zou gaan met Soundcloud dat het niet eens het vierde kwartaal zou halen. De muziekdienst heeft momenteel zo'n 175 miljoen gebruikers.