Tomorrowland: nee, wij overdrijven niet

“Vind je niet dat we een beetje overdrijven?” Het had een reactie op Facebook kunnen zijn, op een van de talrijke Tomorrowland-stukken die we dit weekend online smeten. Maar de vraag kwam van een van mijn festivalreporters, dus moest ik er wel even bij stilstaan. Even, want eerlijk gezegd: nee, ik vind niet dat we overdrijven.

Het was dit weekend vijf jaar geleden dat ik voet zette op Tomorrowland, nadat ik zowat alle eerste edities van redelijk dichtbij had meegemaakt. Niet dat ik er de voorbije edities geen zin in had – ik was gewoon nooit in het land. En als je er dan na zo’n lange periode nog eens neerstrijkt, kun je niet anders dan compleet omvergeblazen worden door de metamorfose die het festival sinds 2012 heeft ondergaan. En het zag er toen al indrukwekkend uit. Zeker in vergelijking met die eerste jaren, toen ik Carl Craig eens achter zijn podium stond op te wachten voor een interview en de – in mijn herinnering; het is lang geleden – bierbakken, die het podium stutten, net niet wegzakten in de modder.