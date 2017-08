Thurston Moore: "Rock-’n-roll is mijn vorm van meditatie"

“Deze band is solide. Ik denk niet dat er iemand wegloopt.” Thurston Moore oogt nog wat slaperig wanneer we hem in een Brussels hotel treffen, maar reageert gretig als we suggereren dat hij het gelukkigst lijkt met zijn gitaar over de schouder, tekstvellen onder de arm, op weg van kleinschalige show naar experimentele collaboratie. Een paar dagen voordien zagen we hem zo aan het werk.

Maar Moore gelóóft in zijn nieuwe band met Sonic Youth-oudgediende Steve Shelley, My Bloody Valentine-bassiste Deb Googe en gitaarwonder James Sedwards: “Toen we pas begonnen, dacht niemand dat het serieus was.