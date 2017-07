Thom Yorke pareert Israël-kritiek: "Optreden in een land is niet hetzelfde als de regering steunen"

Dat Radiohead binnenkort optreedt in Tel Aviv is niet naar de zin van filmmaker Ken Loach, die oproept tot een culturele boycot tegen Israël. Maar Thom Yorke is daar niet van gediend: "We steunen Netanyahu niet meer dan Trump, en toch spelen we ook nog in de VS", schrijft de Radiohead-frontman in een statement op Twitter.

In een commentaar in de Britse krant The Independent schreef Loach onder meer dat "Radiohead maar eens moest beslissen of zij de kant kiest van de onderdrukten of de onderdrukker".

Open geesten 🙏 pic.twitter.com/GV95qCcYoI — Thom Yorke(@ thomyorke) 11/07/17 02:00 Via Twitter stuurde Loach de link richting Yorke, die op zijn beurt fijntjes opmerkte dat "optreden in een land niet hetzelfde is als de regering ervan steunen. We spelen al meer dan twintig jaar in Israël, met wisselende regeringen - sommigen liberaler dan anderen. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten", merkt Yorke op. "We steunen Netanyahu niet meer dan Trump, en toch spelen we ook nog in de VS."

Voor Yorke draait het bij muziek en kunst om grenzen te overschrijden, in plaats van muren op te werpen, zo schrijft hij. "Niet om gesloten, maar om open geesten. Om gedeelde menselijkheid, dialoog en vrijheid van meningsuiting. Ik hoop dat dat wat verduidelijkt, Ken."

Schrijnend Loach pleit al langer voor een culturele boycot tegen Israël. Hij weigert - net als andere grote namen zoals Riz Ahmed, Brian Eno en Caryl Churchill - naar Israël te reizen. In juni had Yorke de kritiek al gepareerd in een interview met muziekblad Rolling Stone, waarin hij zei dat hij Loach nooit zou zeggen waar hij mag werken of wat hij moet doen of denken. "Het soort dialoog dat zij willen, is zwart of wit. Daar heb ik een probleem mee", aldus Yorke. "Het is erg schrijnend dat ze verkiezen publiekelijk stront naar ons te gooien, in plaats van persoonlijk met ons in dialoog te gaan. Het is erg respectloos om ervan uit te gaan dat we slecht geïnformeerd zijn of te dom zijn om die beslissingen zelf te nemen."