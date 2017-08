The War on Drugs - 'A Deeper Understanding': cruisen op de benevelde snelweg in je hoofd

Hoes A Deeper Understanding ©War on Drugs "Give me a deeper understanding of who I am",zingt Adam Granduciel in ‘Pain’. De titel van die prachtsong én zijn vierde langspeler geven meteen twee stokpaardjes van The War on Drugs aan. De gekwelde perfectionist achter de groep uit Philadelphia balanceert sinds Lost in the Dream (2014) meestal tussen levenspijn en gewetensonderzoek. Ook nu worden die zorgvuldig in een kroniek gegoten: "Am I just living in the space between the beauty and the pain?", vraagt hij zich radeloos af in het emotionele en weidse hoogstandje ‘Strangest Thing’, waarna een massieve gitaarsolo in je oren knettert.



Voor elke treurige twijfel ("Am I moving back in time / just standing still?") staat trouwens steeds een triomfantelijke klinkende solo, akkoordenwisseling, of levenslustig crescendo. Elke muziekfan die ooit zijn hart gebroken zag, of door een diep dal trok, zal instinctief aansluiting vinden bij de donkere beschouwingen op A Deeper Understanding. Maar het scheermesje of wurgtouw lonken nadrukkelijk niét.

"Feel like I'm about to crash", bekent de frontman weliswaar zelf in 'Holding on', maar de route die Granduciel aflegt op de benevelde snelweg die pal door zijn beide hersenhelften loopt, loopt nergens uit op perte totale. Beter nog: het lijkt alsof Granduciel de handen steviger dan ooit aan het stuur houdt als songschrijver. Zelfs al springt hij eens te kwistig om met beloken metaforen, ogen zijn teksten iets directer en autobiografischer dan voorheen. Daarnaast nam hij overduidelijk ruim de tijd om de sound van zijn doorbraakplaat te perfectioneren en bij te vijlen.

Americana zonder pastiche Deze vierde langspeler is de meest gelaagde plaat van de groep tot op vandaag Je kent de grootste criticaster van The War on Drugs vast nog? Mark Kozelek van Sun Kil Moon sneerde een paar jaar geleden dat hij een hekel had aan "that beer commercial lead-guitar shit" van The War on Drugs. Later schreef Kozelek ook een open brief aan de frontman, waarin hij hem uitdaagde om samen te werken aan het duet 'War On Drugs: Suck My Cock/Sun Kil Moon: Go Fuck Yourself'. Die uitnodiging vond geen gehoor, wat Kozelek er niet van weerhield om de song zélf alvast te posten op zijn website. "The whitest band I've ever heard is War On Drugs", zingt hij onder meer in dat schelmenlied.

Kozelek zal vast ongetwijfeld ook geen fan worden na A Deeper Understanding. Nog steeds buigt Granduciel eerbiedig het hoofd voor alle americana-helden en flanellen-hemdenrock van weleer: Bruce Springsteen en Tom Petty leiden de dienst. Verder tekent ook de uitgesponnen gitaarstijl van Mark Knopfler al eens opnieuw present. Maar wat A Deeper Understanding zo grandioos maakt: nooit verzandt The War on Drugs in een gratuite pastiche. Deze vierde langspeler is zelfs de meest gelaagde plaat van de groep tot op vandaag.

Arsenaal aan instrumenten De stem van Granduciel neigt overigens steeds méér naar Bob Dylan dan The Boss, en in zijn songs belijdt hij evenredig zijn liefde voor 80s-synths als gierende gitaren en strakke motorik krautrockgrooves. Het arsenaal aan instrumenten wordt trouwens breder dan ooit opengetrokken. Zo wordt het pulserende ‘Holding On’ gedomineerd door piano en celesta, waarna een wonderlijk arrangement op slidegitaar uiteindelijk de show mag stelen. In ‘Nothing to Find’ doemt dan weer onverwacht een heerlijk mopje mondharmonica op, en ‘Up all Night’ verandert gaandeweg in een klauwend beest van een gitaarjam.

Hoogtepunten? Het epische 'Thinking of a Place', dat Granduciel acht maanden (!) lang bleef bijschaven tot de perfectie. En met de miraculeus mooie, cinematografische afsluiter 'You Don't Have to Go' heeft 'In Reverse' van Lost in the Dream er kennelijk een elegant broertje bijgekregen.



Op die ogenblikken hoor je The War on Drugs op zijn best: meeslepend, glorieus en ontroerend. Zal A Deeper Understanding nog dieper onder je huid kruipen dan Lost in the Dream? Voorlopig moeten we het antwoord schuldig blijven. Maar meer dan een uur lang - het album klokt af op 66 minuten - lijken tijd en ruimte opnieuw van geen tel. Dat alléén al mag een ontegensprekelijk voordeel heten in haastige tijden.