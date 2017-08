The Flaming Lips op Pukkelpop: dansen met de dood op de hielen

Veel meer dan tijdens de voorbije shows die we van The Flaming Lips zagen, joelde het kind in ons bij de ballonnen- en confettiregen in de klassieke opener ‘Race for the Prize’. We moesten zelfs een kropje in de keel wegslikken.

Zou het opnieuw beter gaan met Wayne Coyne? Hij had op Pukkelpop in ieder geval weer een manier gevonden om het gat dat hij onder zijn bestaan voelt gapen te transformeren in een oprecht feestelijke sfeer.

Ontroerend toch hoe Coyne blijft tekeergaan tegen het idee dat we ooit allemaal dood moeten. Niet dat het nu allemaal rozengeur, regenbogen en maneschijn was: ‘How??’ en ‘Space Oddity’ leken vooral aan te tonen dat Coyne tevergeefs écht contact zocht met zijn medemens. Eenzaam in zijn opblaasbal rolde hij tijdens die prachtige David Bowie-cover over het publiek.

Of riep hij ons op die manier juist op om uit onze individuele bubbels te breken en sámen mooie momenten te beleven? Dat lukte uitstekend in massaal meegezongen nummers als ‘Space Oddity’, ‘Do You Realize’ en ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’. Bij die laatste song zagen we weer zo’n typisch, heerlijk gestoord Flaming Lips-rekwisiet: een gigantische roze robot die over Coyne leek te waken.

Later in de show doken nog dansende oogbollen op, naast een enorme regenboog en een lichtgevende gong, en tijdens ‘There Should Be Unicorns’ maakte Coyne een ritje door de Marquee op een enorme eenhoorn. Een Flaming Lips-concert is altijd een beetje een trip door een universum vol levend geworden emoji’s. 👾 🍭 🍓 😜 🎉

Al even psychedelisch klonk ook de muziek. The Flaming Lips zijn namelijk nog altijd méér dan een uit de hand gelopen circusact: bijna funky gitaartjes in ‘Yoshimi’, kosmische huppelfolk in ‘Pompeii am Götterdämmerung’, overstuurde hiphopbeats in ‘Are You a Hypnotist??’ en een innig mooie bliepmelodie in ‘How??’.

“Do you realize / that everyone you know / someday will die”, zong de hele Marquee aan het eind mee. Dat besef is even onontkoombaar als triest, maar zolang we op gezette tijden met zijn allen op The Flaming Lips kunnen gaan dansen, valt ermee te leven.

