The Beatles drukten ooit als eerste hun songteksten af - op aandringen van deze Spaanse leraar

'El quinto Beatle' ('De vijfde Beatle') werd Carrión liefkozend door zijn landgenoten genoemd, nadat de Spaanse regisseur David Trueba in 2013 zijn enkele jaren eerder opgetekende verhaal losjes verfilmde in Living Is Easy with Eyes Closed . De film werd overladen met Goyas, de belangrijkste Spaanse filmprijzen, en was ook de Spaanse Oscar-inzending in de categorie beste niet-Engelstalige film. Maar belangrijker nog: het maakte dat Carrión op zijn oude dag bekend werd en openlijk kon vertellen over zijn memorabele ontmoeting met Beatles-zanger John Lennon bijna vijftig jaar eerder.

Carrión was destijds docent Engels en een groot fan van de Fab Four uit Liverpool. Het was de tijd van dictator Franco en verplichte Spaanse muziekquota op de radio. Carrión luisterde daarom naar de internationale zender Radio Luxembourg en schreef mee met de popliedjes van The Beatles. Omdat de docent van mening was dat hij zijn leerlingen met de teksten van de populaire John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison meer zou kunnen boeien dan met de taal van Shakespeare en Dickens. Maar iedere muziekliefhebber weet dat er tussen wat er wordt gezongen en wat er wordt gehoord, vaak de nodige ruis zit.

Dat besefte Carrión, werkzaam aan de universiteit van Cartagena en een eigen taalinstituut, ook. Dus toen hij in september 1966 hoorde dat John Lennon in het nabijgelegen Almeria verbleef voor de opnames van de film How I Won the War van regisseur Richard Lester, twijfelde hij geen moment. De leraar Engels ging erheen in de hoop Lennon te kunnen ontmoeten. Nu was de Beatles-zanger knap druk met zijn rol als soldaat Gripweed - de enige niet-muzikale rol die hij ooit zou spelen. Daarnaast was Lennon in de weer met het schrijven van een nieuw nummer, dat later misschien wel zijn mooiste Beatles-liedje zou worden: 'Strawberry Fields Forever'.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Een jaar later bleek dat Lennon trouw was gebleven aan zijn belofte. In de klaphoes van hun achteraf beroemdste plaat van allemaal, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, stonden keurig de Engelstalige teksten van alle liedjes. Of het nou 'Lucy in the Sky with Diamonds' was, 'With a Little Help From My Friends' of 'A Day in the Life'. En niet alleen op de recent 50 jaar geworden plaat stonden de teksten van The Beatles genoteerd. Ook op de zes platen die de meest legendarische band uit de historie zou uitbrengen tot hun breuk in april 1970 konden Carrión en andere fans meelezen met de liedjes.

Bovendien zouden ook andere bands het voorbeeld van de Fab Four volgen. Ook zij zouden voortaan hun songteksten afdrukken op hun hoezen. Later zouden er zelfs hele boekjes met liedjesteksten en foto's bij de platen, cassettebandjes en cd's worden gevoegd. Met dank aan die Spaanse leraar Engels.

En Carrión zelf? Jarenlang koesterde hij nog de hoop Lennon, die ook had toegezegd ooit nog eens langs te komen in Cartagena, weer te kunnen ontmoeten. Diens moord in New York op 8 december 1980 maakte aan die wens een bruut einde. Voor Carrión restte de herinnering aan hun ontmoeting en een schrift waar de Beatles-zanger als boodschap achterliet: "Good luck with the English!"